La Sole volvió a lucir su icónico poncho argentino ante el Papa: quién lo diseñó y cuál es su historia

La prenda artesanal nació en Catamarca hace 16 años y tiene una historia especial detrás de sus colores, su confección y su vínculo con Soledad Pastorutti.

Soledad Pastorutti volvió a protagonizar uno de los momentos musicales más destacados durante la visita del papa León XIV a la Argentina. En la previa de la misa celebrada en Palermo, la artista emocionó con su interpretación y llamó la atención por un detalle de su vestuario que rápidamente despertó recuerdos entre sus seguidores.

La cantante de Arequito eligió nuevamente un poncho celeste y blanco , inspirado en los colores de la bandera nacional, una prenda que ya había utilizado durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el pasado 6 de octubre. Detrás de ese diseño hay una historia que reúne tradición, identidad nacional y trabajo artesanal , pero también una curiosidad sobre el destino del ejemplar que lució aquella noche en el estadio Monumental.

La historia del conocido como Poncho Bandera o Poncho del Bicentenario comenzó en 2010, cuando los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorria , oriundos de Belén, Catamarca, recibieron una convocatoria para formar parte de una colección especial por los 200 años de la Revolución de Mayo.

Desde su emprendimiento familiar Rua Chaky, la pareja decidió crear una pieza que representara a la Argentina a través de sus símbolos más reconocidos. Para eso, diseñaron un poncho con los colores celeste y blanco de la bandera y el Sol de Mayo como protagonista.

La confección se realiza en telar criollo, utilizando lana de oveja y tintes naturales. Para obtener las distintas tonalidades de azul y celeste recurren al índigo, mientras que el amarillo del sol bordado se consigue mediante piel de cebolla. Cada pieza demanda entre 15 y 20 días de trabajo y representa el conocimiento transmitido durante cinco generaciones de una familia dedicada a conservar las técnicas textiles tradicionales de Catamarca.

El regalo que recibió La Sole durante la Fiesta del Poncho

El vínculo entre Soledad y esta creación artesanal comenzó el 19 de julio de 2026, durante la 55ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los encuentros culturales más importantes de Catamarca. En esa oportunidad, la artista celebraba sus 30 años de trayectoria musical y recibió el ejemplar como un obsequio de la provincia. Desde entonces, la prenda se convirtió en parte de algunos momentos especiales de su recorrido artístico.

Uno de ellos ocurrió el 6 de octubre, cuando la cantante participó de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Monumental. Allí interpretó Brindis y acompañó la emotiva noche con el poncho celeste y blanco.

Qué pasó con el poncho que Soledad le regaló a un futbolista

Sin embargo, aquella presentación tuvo un desenlace inesperado. Después de cantar para despedir al capitán argentino, Soledad protagonizó un intercambio con uno de los futbolistas, que le "cambió" el poncho por un camperón de la selección para obserquiarselo a su mamá, muy fanática de la cantante. Soledad aceptó y desde ese momento, el poncho que había recibido en Catamarca, dejó de pertenecerle. La repercusión de aquella historia fue tal que la artista tuvo que volver a comunicarse con los artesanos de Rua Chaky para conseguir otro ejemplar.

Así, durante la visita del papa León XIV, La Sole volvió a lucir una prenda cargada de significado. Un diseño que nació como homenaje a la Patria, que pasó por las manos de la artista en una celebración de su carrera y que terminó vinculado a una noche histórica para el fútbol argentino. Más que una elección de vestuario, el poncho representa una muestra del talento de los artesanos argentinos, una tradición que continúa transmitiéndose de generación en generación y la vuelta a las raíces de Soledad en sus comienzos como artista, con el poncho como identidad.