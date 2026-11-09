Los famosos que estuvieron en la misa del papa León XIV: de Fernando Bravo y La Sole a Flor de la V y Pampita

La primera misa del Sumo Pontífice en la Argentina convocó a una multitud. Entre los invitados hubo figuras de la televisión, la música y el espectáculo.

Todos los famosos que asistieron a la misa del papa León XIV.

La primera misa del papa León XIV en la Argentina tuvo una convocatoria multitudinaria en el Monumento de los Españoles , en el barrio porteño de Palermo. Desde temprano, miles de fieles se acercaron para participar de la celebración y entre los asistentes también estuvieron distintas figuras del espectáculo.

Las celebridades compartieron imágenes y videos desde el lugar, donde los invitados comenzaron a ocupar sus ubicaciones varias horas antes del inicio de la ceremonia. La expectativa por la llegada del Sumo Pontífice también quedó reflejada en las publicaciones que realizaron en sus redes sociales.

El reconocido locutor Fernando Bravo fue el encargado de abrir la celebración dando lectura a la primera lectura del Antiguo Testamento.

Con su inconfundible voz, el histórico conductor le dio inicio formal a la liturgia de la Palabra ante la marea de fieles que colmó la avenida del Libertador y las adyacencias del parque porteño en este lunes feriado.

Fernando Bravo proclamó el pasaje de la profecía de Ezequiel (Ezequiel 47:1-9, 12), un texto bíblico cargado de simbolismo sobre la restauración, la esperanza y el agua viva que brota del Templo para sanar y dar vida a las tierras desérticas.

Los famosos presentes

Una de las primeras en mostrar su presencia fue Pampita, quien publicó una selfie en sus historias de Instagram. Además, compartió el folleto de la invitación que recibió para participar de la celebración, con la inscripción "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien".

También estuvieron Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quienes llegaron vestidos de acuerdo con el protocolo previsto para la ocasión. La modelo y el empresario permanecieron entre los invitados mientras aguardaban el comienzo de la ceremonia.

Otra de las figuras que mostró su entusiasmo fue Yanina Latorre, quien contó cómo había sido el traslado hasta Palermo y destacó que el ingreso se desarrolló sin inconvenientes.

"A las 11.30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada...", comentó en una de sus publicaciones. También compartió una imagen desde el predio y expresó: "Estoy feliz".

La periodista Analía Franchín fue otra de las invitadas que llegó con anticipación y compartió el momento previo a la celebración.

Por su parte, Flor de la V asistió junto a su marido, Pablo Goycochea. Ambos posaron frente a las vallas instaladas en el lugar y la conductora publicó una fotografía en su cuenta de X.

"Un día inolvidable junto a mi familia", escribió. Luego agregó: "La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo. Un recuerdo que nos acompañará para siempre".

Georgina Barbarossa también estuvo entre los invitados y transmitió en sus redes sociales la expectativa por el paso del papamóvil. "Estamos esperando el papamóvil, ¿podés creer? Mirá la cantidad de gente que hay, es tempranísimo. Bueno, chicos, la alegría que tengo, no les puedo explicar. Ahí lo vamos a poder ver al Papa. Estamos súper bien ubicados", contó en un video.

Felipe Fort también compartió una postal de su llegada al Monumento de los Españoles, mientras que Fernando Bravo fue otro de los nombres del ambiente artístico y televisivo que formó parte de la convocatoria.

Soledad Pastorutti y Abel Pintos, la música en la visita de León XIV

La música también tuvo un lugar destacado en las actividades de la visita papal. Minutos antes de la primera misa de León XIV en la Argentina, Soledad Pastorutti encabezó un espectáculo junto a su hermana Natalia, con un repertorio especial centrado en canciones religiosas.

La cantante de Arequito alentó en varias oportunidades a los fieles que se encontraban frente al escenario y lució un poncho con los colores de la bandera argentina.

La Sole no fue la única artista que participó de las actividades. Horas antes, durante la visita del Papa al Cottolengo Don Orione, en Claypole, Abel Pintos estuvo presente y cantó «La llave».