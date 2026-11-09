La plataforma Netflix tiene en su catálogo una serie enfocada en la carrera del cantante español que, luego de un complejo camino, logró cautivar a nivel mundial. Los detalles de la serie.

'Aquel', la serie biográfica que recorre la vida del cantante Raphael y cautiva en Netflix: la historia detrás del mito

Netflix tiene en su catálogo una producción enfocada en la vida de Raphael, el histórico cantante español de 83 años, que ha brillado con su carrera profesional por distintos escenarios del mundo. Se trata de 'Aquel', una serie biográfica basada en su historia como profesional y su vida privada, mostrando distintos procesos que tuvo que afrontar.

Hay un detalle clave para sentarse a verla en un día: cuenta con ocho episodios, en los que se hace un recorrido desde sus inicios hasta ser una figura destacada en el mundo.

"'Aquel' es una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales. La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida", dice Netflix.

Luego, agrega: "Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito".

Cabe destacar que la serie hace mención también al vínculo con Natalia Figueroa, su esposa, y la importancia de su representante, Paco Gordillo, para formar una carrera llena de éxito.

El reparto de la película