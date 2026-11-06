Espectáculos La Mañana Netflix Los códigos "secretos" de Netflix para acceder a películas y series ocultas: cómo es el proceso

La plataforma de streaming tiene una gran cantidad de producciones que están bajo la sombra de grandes éxitos y no son exhibidos a primera vista. Cómo encontrar distintos subgéneros. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







Los códigos "secretos" de Netflix para acceder a películas y series ocultas: cómo es el proceso

El catálogo de Netflix en su plataforma es gigante, al punto tal que los usuarios muchas veces no logran ver la cantidad de títulos en su totalidad, sin embargo hay distintos éxitos que brillan desde las sombras. Es que suele mostrar únicamente una parte reducida de su importante abanico, apuntado para los gustos personales de quien está mirando, lo que para muchos es una limitación.

Es que hay títulos que quedan ocultos. Sin embargo hay una opción para poder enfrentar esa situación y analizar la mayoría de las producciones para definir de una vez qué verán en sus pantallas. La biblioteca global de Netflix está organizada por un sistema de más de 70.000 subgéneros específicos, pero no se muestra la totalidad de los títulos.

Ante esto, existen códigos numéricos que se agregan a la dirección web del servicio, a la hora de escribir en el buscador de la plataforma para navegar. Esto permite acceder a categorías que no se muestran en primera instancia.