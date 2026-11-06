Los códigos "secretos" de Netflix para acceder a películas y series ocultas: cómo es el proceso
La plataforma de streaming tiene una gran cantidad de producciones que están bajo la sombra de grandes éxitos y no son exhibidos a primera vista. Cómo encontrar distintos subgéneros.
El catálogo de Netflix en su plataforma es gigante, al punto tal que los usuarios muchas veces no logran ver la cantidad de títulos en su totalidad, sin embargo hay distintos éxitos que brillan desde las sombras. Es que suele mostrar únicamente una parte reducida de su importante abanico, apuntado para los gustos personales de quien está mirando, lo que para muchos es una limitación.
Es que hay títulos que quedan ocultos. Sin embargo hay una opción para poder enfrentar esa situación y analizar la mayoría de las producciones para definir de una vez qué verán en sus pantallas. La biblioteca global de Netflix está organizada por un sistema de más de 70.000 subgéneros específicos, pero no se muestra la totalidad de los títulos.
Ante esto, existen códigos numéricos que se agregan a la dirección web del servicio, a la hora de escribir en el buscador de la plataforma para navegar. Esto permite acceder a categorías que no se muestran en primera instancia.
Cómo se aplica el código
Es necesario utilizar la URL estándar de la plataforma y añadir el código correspondiente al género que estés buscando (escritos a continuación).
Las categorías principales y los códigos
- Acción y aventuras: 1365
- Aliens y Ciencia Ficción: 3327
- Aventura: 7442
- Comedias de acción: 43040
- Programas de acción y aventuras: 10673
- Thrillers de acción: 43048
- Anime: 7424
- Anime de acción: 2653
- Anime de ciencia ficción: 2729
- Anime de terror: 10695
- Animes de fantasía: 11146
- Comedia de anime: 9302
- Dramas de anime: 452
- Series de anime: 6721
- Cine de artes marciales: 8985
- Cine de boxeo: 12443
- Comedias deportivas: 5286
- Deporte: 9327
- Documentales deportivos: 180
- Dramas deportivos: 7243
- Películas de temática deportiva: 4370
- Películas sobre basquet: 12762
- Películas sobre beisbol: 12339
- Películas sobre fútbol: 12803
- Documentales: 6839
- Documental biográfico: 3652
- Documentales de temática religiosa: 10005
- Documentales de viajes y aventuras: 1159
- Documentales espirituales: 2760
- Documentales históricos: 5349
- Documentales sobre ciencia y naturaleza: 2595
- Documentales sociales y culturales: 3675
- Drama biográfico: 3179
- Programas de TV sobre ciencia y naturaleza: 52780
- Programas de TV sobre comida y viajes: 72436
- Películas familiares: 783
- Películas sobre campamentos: 1252
- Cine clásico: 31574
- Cine bélico clásico: 48744
- Cine clásico de acción y aventuras: 46576
- Cine clásico extranjero: 32473
- Clásicos de ciencia ficción: 47147
- Clásicos románticos: 31273
- Comedias clásicas: 31694
- Dramas clásicos: 29809
- Musicales clásicos: 32392
- Programas de TV clásicos: 46553
- Thrillers clásicos: 46588
- Westerns clásicos: 47465
- Documentales de crímenes: 9875
- Dramas criminales: 6889
- Cine de culto: 7627
- Cine extranjero: 7462
- Cine de terror: 8711
- Cine independiente: 7077
- Programas infantiles: 27346
- Cine romántico: 8883
- Ciencia ficción y fantasía: 1568
- Zombies: 75405
- Realitys de TV: 9833
- Cine francés: 58807
- Cine latinoamericano: 1613
- Documentales de televisión: 10105
- Cine de Hollywood: 10463
- Cine coreano: 5685
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