José Coronado, protagonista estelar de un thriller que roba miradas en Netflix: de qué trata y cuánto dura
El actor que supo ganar dos Premios Goya y un Premio Platino entre múltiples nominaciones, brilla con esta película de drama. De qué trata.
Netflix tiene a disposición en su plataforma de streaming un título que recibió buenas críticas por parte de los usuarios y que promete seguir creciendo. Se trata de una película española donde el personaje principal está protagonizado por José Coronado.
Su trama es atrapante. La historia está basada en dolor e impotencia por la reacción de un padre luego de una golpiza que recibió su hijo. La inacción de la Justicia, un aliciente clave para la reacción de este ciudadano, que investiga por su cuenta quiénes fueron los autores del hecho que dejó a su hijo en estado vegetativo.
Qué dice la sinópsis de Netflix sobre la película
Se trata del título "Tu hijo". "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores", dice la sinópsis de la plataforma Netflix sobre esta película que cautiva a los usuarios. La misma está catalogada como "drama" y permitida para personas con más de 16 años.
La misma fue estrenada en noviembre de 2018 y dura aproximadamente 103 minutos.
El elenco completo de la serie
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José Coronado: interpreta a Jaime Jiménez, un médico que investiga y busca a los responsables de la agresión contra su hijo.
Pol Monen: intérprete de Marcos, un adolescente que queda en estado vegetativo después de recibir una golpiza.
Ana Wagener: su papel es el de Carmen, madre de Marcos y esposa de Jaime.
Asia Ortega: Representa la figura de Sara.
Ester Expósito: Ocupa el rol de Andrea.
Luis Bermejo
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Vicente Romero: Tiene un rol también en la producción.
Ramiro Alonso: Es parte del reparto.
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