Espectáculos La Mañana José Coronado José Coronado, protagonista estelar de un thriller que roba miradas en Netflix: de qué trata y cuánto dura

El actor que supo ganar dos Premios Goya y un Premio Platino entre múltiples nominaciones, brilla con esta película de drama. De qué trata. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







José Coronado, protagonista estelar de un thriller que roba miradas en Netflix: de qué trata y cuánto dura

Netflix tiene a disposición en su plataforma de streaming un título que recibió buenas críticas por parte de los usuarios y que promete seguir creciendo. Se trata de una película española donde el personaje principal está protagonizado por José Coronado.

Su trama es atrapante. La historia está basada en dolor e impotencia por la reacción de un padre luego de una golpiza que recibió su hijo. La inacción de la Justicia, un aliciente clave para la reacción de este ciudadano, que investiga por su cuenta quiénes fueron los autores del hecho que dejó a su hijo en estado vegetativo.

Qué dice la sinópsis de Netflix sobre la película Se trata del título "Tu hijo". "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores", dice la sinópsis de la plataforma Netflix sobre esta película que cautiva a los usuarios. La misma está catalogada como "drama" y permitida para personas con más de 16 años.