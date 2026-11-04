Espectáculos La Mañana Videomatch Murió Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de Videomatch

El humorista fue hallado sin vida en su casa. Tenía 56 años. Había firmado contrato para ser parte de la temporada de verano en Mar del Plata. Agregar LM Neuquén a







Murió Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de Videomatch

Daniel Bifulco falleció este miércoles a los 56 años. Bifulco fue uno de los integrantes de Los Jaimitos, el trío humorístico que brilló en Videomatch, del que también formaban parte Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

El humorista fue encontrado sin vida en su vivienda y todo indicaría que habría sufrido un infarto. La información la confirmó este miércoles por la mañana el periodista Pablo Layús desde su portal.

Los Jaimitos formaron parte varios años de uno de los scketches de humor del programa de Marcelo Tinelli donde los tres humoristas cantaban y adaptaban las letras con humor a diferentes temáticas de la actualidad. En 2026 en el marco del mundial de fútbol tuvieron una participación especial en el programa de Tinelli para Infobae.