"Es muy fuerte": Marta Fort reveló cuánto gastó en un mes y dejó a todos sorprendidos

Marta Fort volvió a quedar en el centro de la conversación en las redes sociales después de participar de una entrevista en la que habló sobre su estilo de vida y su relación con el dinero. Durante una charla distendida con el influencer Mernuel , la modelo respondió una pregunta sobre sus gastos y terminó revelando una cifra que generó sorpresa.

La joven, hija del recordado empresario Ricardo Fort, no tuvo inconvenientes en hablar de sus consumos y reconoció que hubo un momento en el que gastó mucho más de lo que podía organizar dentro de sus cuentas personales.

Todo comenzó cuando Mernuel le preguntó cuál había sido la cifra más elevada que había gastado durante un mes. En un primer momento, Marta evitó dar precisiones y dejó entrever que se trataba de un monto considerable: “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número” , expresó antes de responder directamente.

Sin embargo, ante la insistencia del entrevistador, finalmente brindó una pista sobre la cantidad y explicó que se trataba de un número de “seis cifras”. La revelación llegó poco después, cuando confirmó que había llegado a gastar 100 mil dólares en apenas un mes. La respuesta sorprendió a Mernuel, quien consideró que el monto podía ser incluso mayor y manifestó que “no le creía”.

La aclaración de Marta Fort sobre sus gastos

Frente a la reacción del influencer, la modelo decidió explicar a qué tipo de consumos hacía referencia y aclaró que no estaba incluyendo compras extraordinarias, como la adquisición de un vehículo: “No, 100 mil dólares, pero en gastos... No cuento el día que me compro un auto... Yo hablo de gastos generales. Solo de pel... así de despilfarro”, detalló.

De esta manera, Marta reconoció que llegó a gastar esa importante suma en consumos cotidianos y compras personales, sin contar operaciones de mayor valor. Además, admitió que durante aquel período no había logrado acomodar sus cuentas y que terminó despilfarrando una fortuna.

Las reacciones en las redes sociales tras la confesión

Como suele suceder con las declaraciones de los integrantes de la familia Fort, el fragmento de la entrevista comenzó a circular en las plataformas digitales y despertó comentarios de todo tipo. Entre las respuestas de los usuarios aparecieron expresiones de sorpresa por la cantidad mencionada y comparaciones con la realidad económica de otras personas. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue: “con eso viven tres días”. También hubo quienes recordaron las frases que solía decir Ricardo Fort sobre el dinero y el disfrute: “Como dijo el padre, la guita está para disfrutarla”.

Otros, en cambio, hicieron hincapié en la enorme diferencia entre ese nivel de consumo y sus propias posibilidades económicas: “yo no sé si en toda mi vida entera llego a ver 100 mil dólares”. La confesión de Marta volvió a poner en debate su particular estilo de vida y generó repercusiones por una cifra que, incluso para el entrevistador, resultó difícil de imaginar.