Se conocieron los artistas principales del Quilmes Rock 2027 y hay sorpresas en la lista

Divididos, Fito Páez, Babasónicos y Los Fabulosos Cadillacs lideran la grilla del festival , que se realizará en abril de 2027 .

La música argentina ya comienza a palpitar uno de los acontecimientos más esperados del calendario cultural . Después de una edición histórica que reunió a miles de personas en 2025, el Quilmes Rock , uno de los festivales más convocantes del país prepara su regreso con una propuesta que promete reunir distintas generaciones, estilos y figuras destacadas del rock nacional.

El festival confirmó los primeros detalles de su próxima edición y dio a conocer una extensa lista de artistas que formarán parte de tres jornadas cargadas de música en vivo , encuentros especiales y algunas sorpresas.

El festival se desarrollará los días 16, 17 y 18 de abril de 2027 , con una programación que buscará recuperar la esencia de sus ediciones más recordadas y, al mismo tiempo, incorporar nuevas propuestas de la escena musical. La organización apuesta nuevamente por una combinación de grandes referentes del rock argentino, bandas emergentes y artistas que representan diferentes momentos de la historia musical del país. Entre los principales atractivos aparecen los regresos, los homenajes y los cruces generacionales que caracterizan la identidad del encuentro.

La lista de artistas confirmados para el Quilmes Rock 2027

El anuncio incluye nombres de peso dentro de la música nacional e internacional. Entre los principales artistas que encabezarán las jornadas se encuentran Divididos, Fito Páez, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, JET, Ratones Paranoicos, Los Auténticos Caligaris, Jorge Drexler, Las Pelotas y Henry y La Palangana. La programación también tendrá otras figuras reconocidas y propuestas de distintas generaciones. Dante Spinetta, Ángela Torres, Cruzando el Charco, Kevin Johansen, Kapanga y Alejandro Lerner son algunos de los artistas que se sumarán al encuentro.

Además, estarán presentes Marilina Bertoldi, Turf, 2 Minutos, El Mató a un Policía Motorizado, Massacre, Camionero, Celeste Carballo y Virus, entre otros. Uno de los momentos especiales será el regreso de Fricción, junto con un homenaje a Spinetta a cargo de Javier Malosetti, dos propuestas que aportarán un atractivo particular a la programación.

Cómo comprar las entradas

Con esta primera confirmación, el festival comienza a generar expectativa entre sus seguidores y se prepara para tres días en los que convivirán clásicos inolvidables y nuevas expresiones musicales. En cuanto a las entradas, la organización informó que la Fase 1 Zorzal Madrugador ya se encuentra agotada, mientras que la Fase 2, con descuento, está habilitada. Los interesados en asistir a las tres jornadas podrán adquirir sus pases a través de la plataforma oficial de venta: https://www.enigmatickets.com/.