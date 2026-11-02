La famosa astróloga trae sus apreciaciones para el mes del Chancho.

Horóscopo chino de noviembre 2026: qué dicen las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo.

Comienza el mes del Chancho en el Horóscopo Chino y este se combina con la energía del año del Caballo , lo que genera un escenario movilizante. Para algunos signos será tiempo de cuidar los vínculos y las finanzas. Mientras que para otros, será una oportunidad de recuperar sueños, encontrar nuevas motivaciones o descubrir que ciertos contratiempos escondían algo favorable.

A continuación, las predicciones para noviembre basadas en el libro Horóscopo chino 2026, de Ludovica Squirru , para cada uno de los signos.

Noviembre podría traer algunos desajustes en el terreno amoroso. Separaciones, distancias o pérdidas emocionales que escapan a su control obligarán a las Ratas a trabajar especialmente sobre lo que sienten.

La clave será comprender que no todo lo externo puede manejarse. Aunque el proceso pueda resultar desgastante, también les permitirá avanzar más livianas, conocerse mejor y descubrir que la solidaridad comienza por ser compasivas con ellas mismas.

Búfalo

Los Búfalos estarán muy atentos a lo que sucede a su alrededor y podrían involucrarse en actividades sociales o solidarias. Aunque estas tareas les quitarán tiempo, también les dejarán la satisfacción de estar colaborando con los demás.

De todos modos, necesitarán conservar cierta distancia emocional. Intentar resolver problemas imposibles o asumir responsabilidades ajenas podría terminar afectando tanto su cuerpo como su estado de ánimo.

Tigre

El mes tendrá dos etapas bien diferenciadas. Durante la primera mitad, los Tigres podrán ocuparse de sus asuntos habituales con relativa tranquilidad. Sin embargo, la segunda parte de noviembre podría traer una energía más caótica.

Será conveniente recurrir a la mediación de personas de los signos Cabra o Búfalo y evitar, en lo posible, los trabajos grupales. Actividades como el baile intenso o las artes marciales podrían ayudarlos a canalizar el malestar.

Conejo

La combinación del mes del Chancho con el fuego del año del Caballo podría volver más irritables a los Conejos. Por eso, noviembre los desafiará a conservar la serenidad frente a situaciones complejas.

Necesitarán gestionar mejor sus emociones, ordenar sus ideas y apoyarse en personas tranquilas. El contacto con la energía del agua —a través de la natación o de visitas a ríos y costas— podría brindarles una sensación de mayor calma.

Dragón

La combinación energética del Chancho y el Caballo podría producir verdaderas tormentas emocionales. Al mismo tiempo, los Dragones sentirán una fuerte inclinación a participar en causas sociales o proyectos colectivos.

Los adolescentes de este signo podrían acercarse a una vocación y también vivir una experiencia amorosa significativa. Los adultos que vienen acumulando demasiadas responsabilidades, en cambio, necesitarán hacer una pausa urgente y descansar.

Serpiente

Después del caos de octubre, noviembre traerá un reacomodamiento general para las Serpientes. Será un buen momento para volver a lo simple y recuperar vínculos personales sin la constante intervención de las pantallas.

También podrían presentarse cambios económicos o laborales. Las Serpientes más jóvenes atravesarán un período de maduración emocional que les permitirá mirar sus relaciones y decisiones desde otro lugar.

Caballo

Atravesar el mes del Chancho no será sencillo para los Caballos. Necesitarán mantener la calma, evitar acciones riesgosas y cuidar especialmente su salud física y mental.

Las finanzas serán el punto más delicado. No será un buen momento para prestar o pedir dinero, realizar compras impulsivas por internet ni comprometerse con grandes gastos patrimoniales. Siempre que sea posible, convendrá postergar esas decisiones para 2027.

Cabra

La energía de noviembre les dará a las Cabras una dosis extra de coraje. Las nacidas en 2003 podrán encontrar la voluntad necesaria para abandonar hábitos que ya no les hacen bien, mientras que las del siglo XX podrían reencontrarse con antiguos sueños.

Las Cabras de 2015 tendrán una energía física desbordante. El contacto cuidado con la naturaleza, acompañadas por sus familias, podría ayudarlas a relacionarse mejor con su entorno y a descubrir intereses importantes para su futuro.

Mono

La combinación del Mono con el Chancho podría comprometer su vitalidad y bajar sus defensas. Por eso, la salud será el tema central del mes.

Será recomendable evitar las grandes multitudes y las exposiciones innecesarias. Los adultos podrían beneficiarse con ejercicios moderados de respiración, mientras que los chicos de 2016 necesitarán especial cuidado con los alimentos que consuman fuera de casa.

Gallo

La energía caótica del mes podría repercutir especialmente en los Gallos identificados con la polaridad yang. Algunos sentirán la necesidad de construir una armadura emocional frente a viejas rupturas, pero deberán evitar que esa defensa se convierta en actitudes egoístas o dañinas.

Los Gallos de mediana y tercera edad comenzarán a comprender que ciertas costumbres ya no funcionan en el presente. Las mujeres Gallo y quienes se identifiquen con la polaridad yin, en cambio, podrían transitar un noviembre mucho más sereno.

Perro

Noviembre traerá bendiciones disfrazadas de desafíos. Lo que en los primeros días parezca un contratiempo podría transformarse, durante la segunda mitad del mes, en una oportunidad inesperada.

Los Perros necesitarán mantener una mirada realista y no dejarse dominar por la frustración. Hacia el final de noviembre podrían experimentar una recuperación económica y volver a confiar en las personas.

Chancho

Para los Chanchos, algunas pérdidas, trabas o noticias poco alentadoras podrían revelar con el paso de los días un giro favorable. La primera mitad del mes exigirá paciencia y tolerancia frente a la frustración.

La clave será esperar antes de sacar conclusiones definitivas. Hacia finales de noviembre podrían mejorar las finanzas y también recuperar la confianza en los demás.