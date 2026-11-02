Sergio Lapegüe conoció a Messi y desbordó de emoción: las fotos del encuentro soñado

El histórico conductor televisivo cumplió el sueño de conocer a Messi y se sacó una gran cantidad de fotos. La emotiva publicación que sumó más de 100 mil 'me gusta'.

Sergio Lapegüe vivió un momento que guardará por siempre en su corazón: conoció a Lionel Messi , el astro rosarino que es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial. El histórico conductor televisivo viajó a Estados Unidos en compañía de su esposa, Silvia "Bochi" Todaro, para visitar a Franco, el hijo que nació fruto de la relación y que actualmente estudia en la prestigiosa universidad de Harvard.

Justo en este viaje, el elenco con sede en Fort Lauderdale visitaba a New England Revolution en Boston por la Major League Soccer (MLS), en un partido que terminó en victoria para Las Garzas con un golazo de Messi. Ese contexto perfecto, hizo que el conductor pueda conocer al '10' en un encuentro distendido y en el que abundaron las fotos.

Más tarde, Lape compartió un sentido posteo en las redes con una gran cantidad de imágenes y un escrito emotivo donde destacó la humildad de una figura de su talla.

El emotivo escrito de Lapegüe en sus redes sociales

" ¿Que más puedo soñar? Vinimos visitar a Fran Lapegüe a Harvard Business School y justo juega el Inter Miami en Boston…. y porque no soñar a lo grande….lo máximo. Y lo conocimos, y los sueños se cumplen, charlamos, el tiempo se detuvo por un instante. Era hablar con amigos de siempre con la humildad de él más grande. Rodeado de sus amigos. El nos preguntaba a nosotros….se dan cuenta? El ser humano que nos dio tanta alegría estaba interesado en saber de nuestras vidas", dijo.

Luego, agregó con clara emoción en el cierre de su escrito: "No puedo más de la emoción. Gracias gracias gracias por tantas emociones universo. Que año dios!!!".

Las fotos del encuentro

Bronca inesperada entre Sergio Lapegüe y el Chato Prada: "Explotó"

Hace poco más de una semana, Sergio Lapegüe habría protagonizado un fuerte enojo en América tras enterarse de que su programa podría perder una hora de emisión en 2027. Según contó la periodista Nancy Duré, el conductor de Lape Club Social llegó al estudio visiblemente molesto y descargó su bronca contra el gerente de programación del canal, el Chato Prada, delante de integrantes del equipo técnico.

Por qué Sergio Lapegüe estalló contra el Chato Prada

La información se conoció en Puro Show, donde Duré relató lo que habría ocurrido antes de la salida al aire del ciclo. “Sergio llegó al piso para hacer su programa y estaba que trinaba”, aseguró la panelista al describir el estado de ánimo del periodista. De acuerdo con su versión, el malestar se hizo evidente frente a trabajadores del canal, que luego habrían comentado lo sucedido.

“Adelante de toda la técnica, que son todos chusmas y cuentan todo lo que pasa, empezó a despotricar contra el gerente de programación del canal”, agregó Duré. La periodista explicó que el motivo de la reacción estaría relacionado con una modificación prevista para la grilla del próximo año: “Se enteró de que el año que viene le piensan sacar una hora a su programa”.

Según el relato, el conductor habría repetido su disconformidad con la decisión y apuntado directamente contra Prada. “No puede ser, no puede ser, este Chato”, fueron las palabras que Duré le atribuyó. De todos modos, la panelista aclaró que no podía confirmar si hubo gritos durante el episodio, aunque sostuvo que el periodista estaba enfurecido.

La posible reducción horaria se produciría después de varios cambios en la propuesta televisiva de Lapegüe. Su ciclo atravesó modificaciones en los contenidos y en la composición del panel, además de una reorganización que dividió la propuesta entre La Mañana con Lape y Lape Club Social. Los movimientos buscaron ajustar el formato y mejorar el desempeño comercial del programa.

Prada, por su parte, quedó mencionado en medio de las versiones sobre la futura programación de América. El productor asumió responsabilidades vinculadas con la gerencia del canal y las decisiones sobre la grilla, un área en la que los cambios de horarios y formatos suelen repercutir directamente en los equipos de conducción.

El duro momento que atraviesa el Chato Prada

El supuesto enfrentamiento llega, además, en un momento de exposición mediática para el productor por su situación personal con Lourdes Sánchez, con quien tiene un hijo. En los últimos días, la relación entre ambos también generó comentarios en programas de espectáculos, aunque ese tema no aparece como el motivo del enojo que se le atribuye a Lapegüe.