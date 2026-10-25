Bronca inesperada entre Sergio Lapegüe y el Chato Prada: "Explotó"

Sergio Lapegüe habría protagonizado un fuerte enojo en América tras enterarse de que su programa podría perder una hora de emisión en 2027. Según contó la periodista Nancy Duré, el conductor de Lape Club Social llegó al estudio visiblemente molesto y descargó su bronca contra el gerente de programación del canal, el Chato Prada , delante de integrantes del equipo técnico.

La información se conoció en Puro Show, donde Duré relató lo que habría ocurrido antes de la salida al aire del ciclo. “Sergio llegó al piso para hacer su programa y estaba que trinaba”, aseguró la panelista al describir el estado de ánimo del periodista. De acuerdo con su versión, el malestar se hizo evidente frente a trabajadores del canal , que luego habrían comentado lo sucedido.

“Adelante de toda la técnica, que son todos chusmas y cuentan todo lo que pasa, empezó a despotricar contra el gerente de programación del canal”, agregó Duré. La periodista explicó que el motivo de la reacción estaría relacionado con una modificación prevista para la grilla del próximo año: “Se enteró de que el año que viene le piensan sacar una hora a su programa”.

Según el relato, el conductor habría repetido su disconformidad con la decisión y apuntado directamente contra Prada. “No puede ser, no puede ser, este Chato”, fueron las palabras que Duré le atribuyó. De todos modos, la panelista aclaró que no podía confirmar si hubo gritos durante el episodio, aunque sostuvo que el periodista estaba enfurecido.

La posible reducción horaria se produciría después de varios cambios en la propuesta televisiva de Lapegüe. Su ciclo atravesó modificaciones en los contenidos y en la composición del panel, además de una reorganización que dividió la propuesta entre La Mañana con Lape y Lape Club Social. Los movimientos buscaron ajustar el formato y mejorar el desempeño comercial del programa.

Prada, por su parte, quedó mencionado en medio de las versiones sobre la futura programación de América. El productor asumió responsabilidades vinculadas con la gerencia del canal y las decisiones sobre la grilla, un área en la que los cambios de horarios y formatos suelen repercutir directamente en los equipos de conducción.

El duro momento que atraviesa el Chato Prada

El supuesto enfrentamiento llega, además, en un momento de exposición mediática para el productor por su situación personal con Lourdes Sánchez, con quien tiene un hijo. En los últimos días, la relación entre ambos también generó comentarios en programas de espectáculos, aunque ese tema no aparece como el motivo del enojo que se le atribuye a Lapegüe.