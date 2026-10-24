Tenía 62 años y falleció mientras dormía en su casa de Villa Giardino, Córdoba. Georgina Barbarossa le dedicó una emotiva despedida en redes.

Murió Marcelo Trepat, el actor y cantante que brilló en el teatro musical argentino

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó en las últimas horas el fallecimiento de Marcelo Trepat , actor y cantante de extensa trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine argentino. Tenía 62 años y murió mientras dormía en su casa de Villa Giardino , Córdoba, donde residía desde 2008.

Su amiga y compañera de trabajo Georgina Barbarossa fue una de las primeras en despedirlo públicamente: "Se fue como quería, durmiendo, en su casa", escribió en sus redes sociales con visible emoción.

Nacido en Pergamino en 1964, Trepat construyó una carrera sólida en los escenarios más importantes del país. Fue parte del elenco original de Drácula, el musical (1991), uno de los hitos del género en Argentina, y también integró los repartos de El violinista en el tejado (2002) y Cabaret (2007-2008).

En el teatro infantil, compartió escena con Barbarossa en Doña Disparate y Bambuco, la obra de María Elena Walsh que marcó a generaciones.

Entre 2009 y 2012 se desempeñó además como reemplazante de Les Luthiers, uno de los grupos de humor musical más reconocidos de habla hispana.

Despedimos con tristeza al actor Marcelo Trepat, quien desarrolló una amplia trayectoria en el teatro musical, la TV y el cine. Estaba radicado en Villa Giardino desde 2008. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento.https://t.co/tGEgFYlILn pic.twitter.com/2AyDmFXHiw — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) October 24, 2026

Una cara conocida de la televisión argentina

En pantalla, Trepat acompañó durante años a Georgina Barbarossa en sus ciclos televisivos: Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina, donde su presencia se volvió familiar para el público. También tuvo participaciones en ficciones como La niñera y Los simuladores.

Tras su último trabajo en Cabaret, eligió alejarse de Buenos Aires y establecerse en las sierras cordobesas, donde vivió hasta su muerte.