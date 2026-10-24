Sin querer: a Pedro Rosemblat se le escapó la fecha de casamiento con Lali Espósito

En una charla distendida en el canal de streaming de Gelatina, mencionó un día en específico que llamó la atención.

Pedro Rosemblat quedó en el centro de las especulaciones sobre su casamiento con Lali Espósito después de realizar un comentario al aire que podría haber revelado la fecha elegida para la boda. Durante una transmisión de Gelatina, el conductor mencionó un día específico de noviembre y despertó las sospechas de sus compañeros, que intentaron averiguar a qué se refería.

“ Yo hasta el 7 de noviembre estoy nervioso , después ya estoy bien y liberado”, expresó Rosemblat mientras hablaba sobre sus compromisos para el cierre del año. La frase llamó la atención de inmediato y generó preguntas en el estudio sobre lo que ocurriría ese día. Ante la insistencia, el periodista reaccionó entre risas y buscó dar por terminado el tema: “Bueno, no importa” .

La reacción alimentó las versiones de que la pareja podría casarse durante la primera semana de noviembre. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó que esa sea la fecha de la ceremonia. Por ahora, el comentario del conductor funciona como una pista para sus seguidores , que intentan reconstruir los planes a partir de sus declaraciones y publicaciones en redes sociales.

La posibilidad de una boda cercana también coincide con lo que la artista contó recientemente sobre el festejo. En una entrevista, la cantante adelantó que será una celebración íntima y de pocos invitados. “Yo hago una boda muy, muy pequeñita”, aseguró al referirse a cómo imagina el momento, en línea con la decisión de mantener los detalles de la organización lejos de la exposición pública.

El posteo de Lali Espósito dejó todavía más dudas

Otra publicación de la intérprete sumó intriga. En sus redes sociales compartió un meme inspirado en La Sustancia, la película protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. La imagen mostraba a la protagonista en dos momentos diferentes, acompañados por las referencias “Nosotros en septiembre” y “Nosotros el 5 de noviembre”. La fecha despertó nuevas interpretaciones entre quienes siguen de cerca los preparativos.

La coincidencia entre el 5 de noviembre mencionado en el meme y el 7 que nombró Rosemblat fue suficiente para que crecieran las teorías. Algunos seguidores interpretaron que podría tratarse de días relacionados con la celebración, aunque no hay información confirmada que permita establecer si ambas publicaciones hacen referencia al casamiento o si se trata de una coincidencia.

En paralelo, Lali habría participado durante septiembre y octubre de distintos encuentros vinculados con su despedida de soltera. Esas actividades reforzaron la percepción de que la boda está cada vez más cerca, aunque no se difundieron detalles oficiales sobre el lugar, la cantidad de invitados ni la fecha definitiva.

La relación entre la cantante y el conductor se hizo pública en 2024 y, desde entonces, ambos compartieron distintos momentos de su vida cotidiana sin exponer todos los aspectos de su intimidad. Ahora, las declaraciones de Rosemblat y las publicaciones de Lali volvieron a poner el casamiento en agenda. Mientras crecen las especulaciones sobre los primeros días de noviembre, la pareja mantiene la reserva y todavía no confirmó cuándo dará el sí.