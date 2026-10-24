Acaramelados: el video hot de Seven Kayne y Gimena Accardi antes del estreno de su serie

El músico y la actriz ya se muestran como pareja, pese a que la ex de Nico Vázquez había negado el romance.

Seven Kayne compartió un video junto a Gimena Accardi en TikTok para promocionar su nueva canción, “Todo mi amor”. En las imágenes, el músico aparece cerca de su novia mientras suena una parte del tema, cuya letra incluye una declaración romántica: “ Baby, quiero darte todo mi amor . Yo con vos no pienso en competir. Quiero hacerte olvidarte de todo, solo quiero hacerte sonreír”. La publicación se difundió en redes sociales y volvió a poner el foco en la relación que mantienen desde hace varios meses.

El vínculo entre la actriz y el cantante comenzó durante el rodaje de TILF , una serie vertical de Olga que protagonizaron y que también tuvo a Accardi involucrada en la creación y dirección junto a Agustina Navarro. La ficción presenta una relación entre una profesora y un alumno , con escenas de alto voltaje, y las imágenes de los ensayos alimentaron las primeras versiones sobre un acercamiento fuera de cámara. En enero, Seven Kayne había asegurado que las fotos difundidas correspondían al set y que todo formaba parte de la serie.

Con el paso de los meses, las apariciones compartidas y los viajes volvieron a instalar las especulaciones. En abril, la intérprete publicó imágenes de una escapada a Pinamar en las que el músico aparecía de fondo, además de postales que mostraban momentos de intimidad. Aunque semanas antes había dicho que estaba soltera y que no tenía nada que “blanquear” , esas publicaciones fueron interpretadas como una señal de que el vínculo había avanzado.

[REDES] "Quiero darte todo mi amor": a los besos, "Gime" Accardi y su novio "Seven Kayne". ♥ https://t.co/gNpo0z7y2p pic.twitter.com/nQGoovCWn2 — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 17, 2026

La historia sentimental de la artista también despertó atención porque llegó después de su separación de Nicolás Vázquez, anunciada en julio de 2025. La pareja había estado junta durante 18 años y se había casado en 2016. Tras la ruptura, ambos hablaron del cariño que conservaban y de su intención de mantener una relación respetuosa. Vázquez luego confirmó su vínculo con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, mientras Accardi empezó una nueva etapa personal y profesional.

Seven Kayne ya terminó su vínculo con Milagros Viado

El acercamiento entre también tuvo repercusiones por la situación sentimental previa del músico. En medio de las versiones, la periodista Fernanda Iglesias sostuvo que él había terminado su relación con Milagros Viado antes de viajar con la actriz a Málaga para presentar TILF. Iglesias difundió imágenes de ambos en un café y describió la relación como un romance confirmado. Sus dichos sobre la expareja circularon ampliamente en redes, aunque fueron presentados como versiones de la periodista.

Ahora, el video musicalizado con “Todo mi amor” vuelve a reunir los dos planos de la historia: el lanzamiento artístico de Seven Kayne y su relación con Accardi. La letra habla de afecto, compañía y del deseo de hacer sonreír a la persona amada, mientras las imágenes muestran a ambos compartiendo un momento cercano. La publicación llega después de meses de versiones, desmentidas y apariciones públicas, y se suma a las señales con las que la pareja fue dejando atrás la reserva inicial en público.