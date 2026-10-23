En 2020 ganó notoriedad al asegurar que un suplemento desarrollado por él fortalecía las defensas frente al virus. El video de una de sus entrevistas en TV.

Así promocionaba su tratamiento contra el covid el bioquímico detenido por mantener cautiva a su familia.

La policía de Chubut detuvo el jueves 22 de octubre de 2026 en una casa de Esquel a un bioquímico de 71 años acusado de mantener encerrados a su mujer y a sus hijos.

En medio de la conmoción que generó el caso, Clarín confirmó las versiones de que se trata de Miguel Edgardo Battista, un profesional que había ganado notoriedad en 2020 durante la pandemia de coronavirus .

Por entonces, dio varias entrevistas televisivas, incluso con algunos medios nacionales, en las que promocinó un suplemento nutricional desarrollado por él como un aliado muy efectivo frente al coronavirus , en un momento donde todavía había incertidumbre sobre cómo tratarlo con efectividad.

Battista fue detenido en una casa del pasaje Las Cascadas sal 600, en el norte de la ciudad chubutense, leugo de que los agentes comprobaran las condiciones a las que habría sometido a su familia, en principio, en forma prolongada.

Sus hijos y la mujer, que al verlos llegar habían gritado pidiendo auxilio, estaban confinados en distintos ambientes del inmueble.

Ahora, el bioquímico fue imputado por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

Qué decía en la pandemia sobre su suplemento nutricional

Una de las entrevistas que brindó en octubre de 2020 fue con la TV Pública Fuegina.

En esa charla contó que había creado el producto antes de la pandemia para sus pacientes: personas con múltiples dolencias, algunas graves y otras en etapa terminal, además de deportistas que buscaban alto rendimiento.

Según relató, años atrás lo había registrado y obtenido la habilitación para venderlo.

Incluso, informó que ya lo había usado con éxito contra otros virus complicados, como el del dengue y el herpes.

“Los pacientes respondieron bastante bien”, dijo y afirmó que los resultados superaban lo que se esperaba habitualmente con el uso de ese tipo de productos.

Ensayos con integrantes de una ONG evangelista

Battista explicó que se había hecho cargo de la dirección de salud y de la investigación médica de la ONG Misionar, una organización con actividad en Estados Unidos y Latinoamérica con base en Nueva York y vinculada al reverendo Walter Contreras, un líder religioso evangelista.

Contó que desde ese rol en la filial argentina de la asociación civil decidieron entregar el producto al personal que por sus tareas de asistencia y solidaridad con la población se exponía al riesgo de contagio.

El allanamiento del 22 de octubre de 2026 en Esquel: al llegar, los policías escucharon gritos pidiendo auxilio que provenían del interior de la casa.

Según su relato, “ninguno de los que lo tomaba se enfermó” de coronavirus, pese al contacto habitual que habían tenido con personas que habían contraído el covid.

Después, dijo, se lo dieron a enfermos que estaban en tratamiento pero no evolucionaban, y aseguró que observaron una “mejoría notoria”.

La etapa siguiente, según explicó, era probarlo en personas con secuelas del virus.

Alfalfa, saponinas y defensas: cómo explicaba su fórmula

El bioquímico detalló al aire que el suplemento estaba elaborado con productos naturales y que el ingrediente principal era la alfalfa.

Aseguró que a lo largo de su carrera había perfeccionado los métodos de extracción de principios vegetales, y que ese proceso sostenía los resultados.

Entre sus componentes mencionó vitaminas, aminoácidos, proteínas y saponinas.

Según su explicación teórica, esos nutrientes estabilizan las membranas de las células y potencian el sistema inmunológico, lo que ayudaría al organismo a defenderse mejor.

Miguel Battista en una foto publicada en el Facebook de la ONG Mision-ar, cuando el bioquímico asumió como director de salud de la organización vinculada a un reverendo evangelista de Estados Unidos.

Cuando le preguntaron si esa propiedad era efectiva contra el coronavirus, respondió: “Exactamente, contra este y cualquier otro (virus)”.

De hecho, dijo haberlo comprobado también con pacientes que tuvieron herpes y dengue.

Aseguró además que había visto bajar la fiebre en menos de un día y sostuvo que los resultados eran “estadísticamente verificables”, cercanos a un 100%.

Por qué no lo promocionaba como medicamento

Battista aclaró que el producto se trataba de “un suplemento nutricional dentro del ámbito alimenticio”, y que por eso no hablaban “de un medicamento para el COVID”.

Explicó que había cedido el producto a Misionar para distribuirlo “en una forma casi masiva”. Y que su idea era que sirviera “para Argentina primero y también para todo el mundo”.

En ese contexto, informó que la comercialización del suplemento estaba a cargo de la ONG, que tenía una página web para que los interesados en adquirirlo se contactaran.

Denuncia e investigación en Chubut

Seis años después de aquellas apariciones mediáticas, Battista se convirtió en noticia por otra razón.

La investigación que lo tiene como acusado se inició el sábado 10 de octubre de 2026, a partir de denuncias de vecinos, que alertaron sobre las condiciones de vulnerabilidad de una familia que vivía en la casa luego allanada. cerca de la Reserva Natural La Cascada.

Los testimonios hablaban de aislamiento extremo y de falta de contacto social de los menores, que según fuentes de la investigación, le confiaron a Clarín tras la detención , serían analfabetos.

La escasa de Esquel donde el bioquímico habría tenido a su mujer y sus hijos cautivos por un tiempo prolongado.

Diez días después del aviso de la gente, la Policía Comunitaria intentó un primer acercamiento a la familia.

Intervinieron entonces el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario de la Justicia de Chubut.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el dueño de casa se negó a dejar entrar a los agentes.

Ante ese rechazo, los equipos elaboraron un informe urgente sobre la extrema vulnerabilidad de las personas que vivían allí.

Con ese elemento, la Fiscalía obtuvo la autorización judicial para allanar la vivienda.

El allanamiento a la casa del horror en Esquel

Al llegar en esta segunda oportunidad a la vivienda, los efectivos de la policía escucharon gritos con pedidos de auxilio desde el interior. Esta vez entraron de inmediato.

Encontraron a la mujer y a los hijos confinados en distintos sectores de la casa.

Tras el rescate se activaron los protocolos de asistencia, con atención médica y psicológica para los afectados.

Según la Fiscalía, el encierro se habría prolongado durante un período extenso, aunque no está claro por cuánto.