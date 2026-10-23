La casa del horror en Esquel: quién es el acusado de mantener a su mujer y los hijos encerrados

El operativo se concretó tras las sospechas de los vecinos. Los menores no iban a la escuela y vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Quién es el acusado de mantener a su mujer y los hijos encerrados en una casa de Esquel.

En medio de la conmoción que generó en Esquel la detención de un hombre acusado de tener encerrados durante días a su mujer e hijos en una casa de esa ciudad de Chubut , se supo que el acusado sería un conocido médico.

Las primeras informaciones tras el procedimiento realizado el jueves 22 de octubre de 2026 en la vivienda del pasaje La Cascada al 600 indicaron que el sospechoso tenía 71 años.

Más tarde, comenzaron a circular versiones que señalaban a un médico bioquímico reconocido.

Ese posteriormente también fue mencionado a Clarín por fuentes de la investigación, que además agregaron un detalle estremecedor: aparentemente, los chicos que estaban en la casa serían analfabetos, lo cual indicaría que no iban a la escuela.

Un suplemento para tratar el covid

Según las referencias, el profesional detenido había adquirido cierto protagonismo en tiempos de la pandemia de coronavirus.

En aquellos tiempos, había dado varias entrevistas en medios nacionales promocionando un suplemento nutricional de origen natural que él producía y había patentado.

Según informaba por entonces, los estaban probando para tratar a personas con Covid.

El médico contaba que en distintas pruebas que ya habían hecho con pacientes que tenían otro tipo de virus complicados, como el del dengue, el compuesto fabricado en base a alfalfa actuaba como un fortalecedor de las defensas.

En algunos casos tenía efectos casi inmediatos haciendo desaparecer la fiebre.

La casa de una zona residencial de la zona norte de Esquel donde la policía rescató a la mujer y sus hijos.

Por el momento, sin embargo, no hubo confirmación oficial de si se trata puntualmente de ese profesional.

Las identidades de las personas involucradas en el cruento caso se mantienen bajo estricta reserva.

Aviso de los vecinos e intervención

Según informaron desde la Fiscalía que lleva adelante el caso, la Justicia y la Policía comenzaron a intervenir a partir de denuncias de vecinos que alertaron sobre situaciones de vulnerabilidad en que vivía la familia en la vivienda de una zona residencial del norte de Esquel, cerca de la Reserva Natural La Cascada y la salida del camino al centro de esquí La Hoya.

El sábado 10 de octubre de 2026 se inició una investigación en base a las denuncias que hablaban de aislamiento extremo en la vivienda y falta de contacto social de los menores.

Diez días más tarde, la Policía Comunitaria realizó un primer intento de establecer contacto con integrantes de la familia, que resultó infructuoso.

Después de eso tomó intervención el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la Justicia de Chubut.Primero no dejó entrar a los agentes.

Una puerta cerrada

De acuerdo con lo que informó el Ministerio Público Fiscal de Esquel, el dueño de casa se negó a permitir el ingreso de los agentes judiciales y policiales.

Ante esa situación, los equipos elaboraron un informe urgente en el que advirtieron sobre la extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en el inmueble y, con ese elemento, la Fiscalía obtuvo la autorización judicial para allanar la vivienda.

Este jueves 22 de octubre se concretó el operativo que se extendió por varias horas , encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato, con la participación de fuerzas de seguridad y equipos médicos.

Gritos pidiendo auxilio

Cuando los efectivos de la Policía del Chubut llegaron al domicilio, escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la casa, por lo que ingresaron rápidamente al inmueble.

Así encontraron a los integrantes de la familia confinados en distintos sectores de la vivienda.

El operativo de rescate en la vivienda del pasaje La Cascada, en el norte de Esquel, duró varias horas.

Aunque no se sabe cuánto tiempo estuvieron la mujer y los chicos en esa situación, según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal se trató de un período prolongado.

La acción concluyó en el rescate de la mujer y sus hijos y la detención del hombre sospechado de tenerlos bajo encierro permanente.

Abandono de persona y privación de la libertad

Luego del rescate, se activaron los protocolos de asistencia y protección. Los organismos judiciales y de salud dispusieron atención médica y psicológica para las personas afectadas, además de un acompañamiento profesional destinado a evaluar las consecuencias de la situación vivida y garantizar su resguardo.

El hombre quedó imputado formalmente por el caso. La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

La Fiscalía de Esquel continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas necesarias para evitar posibles interferencias en el proceso.