Tiene 23 años y contó que vivió un calvario de siete meses en Río Gallegos. En el último ataque logró escapar y pedir ayuda. Detuvieron a la acusada.

Una joven denunció que fue secuestrada y torturada por su exnovia: "Me quemó los pechos con una plancha".

Una joven de 23 años, identificada como Y.B., denunció que fue secuestrada y torturada durante casi siete meses por su expareja, K. Romero, de 27, en Río Gallegos , Santa Cruz .

Según su relato, durante el último ataque logró escapar de la casa donde permanecía encerrada y corrió por la calle hasta encontrar ayuda cerca del natatorio municipal de la capital provincial.

Los vecinos que la asistieron dieron aviso a la Policía de Santa Cruz , que puso en marcha un operativo para ubicar el lugar donde habría permanecido cautiva. Allí, encontraron a la acusada, que está detenida, acusada de privación ilegítima de la libertad y lesiones graves .

Golpes, quemaduras y amenazas

El caso difundido por La Opinión Austral conmovió a los habitantes de la provincia patagónica y en las últimas horas, en diálogo con la radio LU12, la víctima contó el calvario que tuvo que vivir, en un estremecedor testimonio.

La joven reconstruyó parte de la violencia que, según su relato, comenzó a principios de este año y fue en aumento con el paso de los meses.

En una de las primeras agresiones, Romero le pegó en la nariz y le provocó una inflamación que duró dos semanas.

Pero uno de los episodios más grave habría ocurrido en abril. "Me quemó los pechos con una plancha", contó YB, quien agregó que los médicos le explicaron que como consecuencia de la agresión había sufrido una quemadura de segundo grado.

La Justicia de Santa Cruz dispuso que la acusada permanezca detenida mientras avanza la investigación.

La denunciante explicó por qué no abandonó la casa que compartían ante la creciente y cada vez más frecuente violencia que sufría.

"Me decía que iba a hacerles algo a mis hermanos más chicos", relató para explicar las amenazas bajo las cuales Romero lograba mantenerla con ella.

Además, contó que la acusada tenía problemas de adicciones y que cuando consumía la situación empeoraba.

"Ella fumaba porro, tomaba de vez en cuando y eso la ponía más agresiva", relató.

Un vínculo que nació en la redes

Según relató Y.B, el vínculo con Romero “surgió a base de Instagram".

"Nos habíamos conocido como amigas para tomar mate. Era conocida de un amigo de la familia porque en su momento trabajaba con él en el Ejército y no me había comentado nada negativo de ella, entonces vi mal el plan de conocerla y después se fue dando la relación”, explicó.

La joven contó además que a su expareja “la dieron de baja (del Ejército) por mala conducta".

Cuando se conocieron, ella no trabajaba formalmente. Ocasionalmente ayudaba a su tía en una joyería.

La diferencia de edad, y esa situación, habrían contribuido a que se estableciera un vínculo asimétrico entre ambas, en el que ella quedó en una posición vulnerable.

Aislada: sin celular ni redes sociales

Como suele suceder en estos casos, esa situación empezó a ser advertida por sus familiares y allegados, quienes contaron que el aislamiento al que fue siendo sometida progresivamente no habría sido solo físico.

De acuerdo con sus testimonios. Romero fue cortando todos los vínculos de su novia más joven con el exterior.

"Le prohibía hablar con nosotros, le sacó el celular, las redes sociales, cuentas bancarias y demás", dijeron sus allegados luego del episodio que derivó en la huida y la detención de la presunta secuestradora.

La denunciante contó que su exnovia era conocida de su primo y que inicialmente se contactaron a través de Instagram.

La familia denunció además que la acusada se hacía pasar por la víctima para enviarles mensajes y que creó perfiles falsos en las redes desde los que los amenazaba.

Con esos recursos, sostienen, profundizó el aislamiento de YB y la mantuvo alejada de sus seres queridos.

El último ataque y la fuga en Río Gallegos

El episodio que finalmente permitió la hida habría sido uno de los más violentos.

"La tenía atada con alambres de púa y le pegó con un martillo", contaron los familiares y según trascendió, cuando la policía encontró en la casa a la acusada, halló también esos elementos.

Pese a esa situación, de algún modo la joven consiguió huir y su pedido de auxilio permitió que los vecinos intervinieran y alertaran a la policía.

El rescate de la policía de Santa Cruz

La investigación se inició a partir de una denuncia recibida en la División Comisaría de la Mujer y la Familia, con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos.

Los investigadores realizaron tareas de campo y rastrearon un auto vinculado al caso, que los condujo hasta una casa de la calle Tres Lagos.

Allí encontraron a la joven y la trasladaron a la Comisaría Tercera, donde quedó bajo resguardo mientras se activaban los mecanismos de asistencia y contención.

Romero fue trasladada y quedó a disposición de la Justicia, que horas después determinó que permanezca detenida mientras avanza la investigación..

La División de Investigaciones (DDI) secuestó en el lugar un martillo, un destornillador y alambres de púa que ya forman parte de la evidencia incorporada al expediente.

Los familiares sostienen que intentaron intervenir durante los meses de encierro, pero se toparon con obstáculos judiciales.

Según relataron, Romero realizaba denuncias y obtenía restricciones de acercamiento que alcanzaban a integrantes del entorno de la presunta víctima.