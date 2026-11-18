Tras ocho años sin el gran atractivo del rompimiento, Parques Nacionales busca potenciar las opciones para ver al gigante de hielo desde cerca.

Por el retroceso del glaciar Perito Moreno, cambian las excursiones de avistaje en barco: cómo serán.

El preocupante retroceso del glaciar Perito Moreno por el impacto del calentamiento global tiene consecuencias, también, en la actividad turística que se desarrolla en uno de los principales atractivos internacionales de la Argentina. Puntualmente, en las excursiones en barco para ver de cerca al gigante de hielo .

Ahora, los tradicionales paseos por el Lago Argentino podrán extenderse a todo el frente navegable , sin la separación histórica entre la cara norte y la cara sur del glaciar, a partir de una medida de Parques Nacionales que está en trámite y avanza.

El cambio responde al retroceso del glaciar , que en este 2026, según se pudo comprobar, deja un paso libre y navegable entre el Canal de los Témpanos y el Brazo Rico y habilita así la modificación en los recorridos de las embarcaciones turísticas.

Ante esta situación, ya reorganizan las pautas para autorizar las excursiones lacustres, uno de las propuestas convocantes del lugar, que encara una nueva temporada alta para el verano 2026/2027, cuando ya lleva 8 años sin el espectacular rompimiento que atraía multitudes a El Calafate, en Santa Cruz.

Qué cambia en el recorrido de los barcos

El intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Pelozo, anticipó a Ahora Calafate que se está ampliando la cantidad y la variedad de propuestas de navegación frente al glaciar.

Y sobre las concesiones para recorrer todo el frente, aseguró que “se amplió la oferta de permisionarios”.

El alejamiento del hielo dejó un corredor de agua que une los dos sectores: norte y sur.

Imagen aérea del glaciar Perito Moreno.

El último reporte oficial indica que hay algo más de 900 metros de separación entre la Península de Magallanes y el glaciar, y que esa distancia seguirá aumentando.

Esa transformación es la base de la reorganización de las excursiones.

Lejos de la Península de Magallanes

Un informe de Glaciarium difundido recientemente precisa que, entre el 24 de febrero y el 4 de junio de 2026, el frente se alejó de la península hasta unos 910 metros.

Un dato histórico da cuenta de la magnitud de este cambio: la cifra supera los 750 metros que midió el geólogo alemán Rudolf Hauthal en 1899.

Las mediciones surgieron de vuelos con vehículos aéreos no tripulados (VANT), parte de un proyecto iniciado en mayo de 2025 entre la Intendencia del Parque y Glaciarium. Los drones sobrevolaron el hielo el 20 de marzo, el 7 de mayo, el 20 de mayo y el 4 de junio.

Las mediciones de glaciarium durante el otoño de 2026 documentaron un retroceso del glaciar que no se daba desde hace más de 120 años.

El informe de Glaciarium sumó otra precisión que resultó alarmante: en el otoño de 2026 el glaciar perdió 0,65 km² de superficie. Con los 0,81 km² del verano 2025-26, la pérdida total llega a 1,46 km².

Desde distintos ámbitos científicos se intensificaron las alertas por el impacto del calentamiento global. Pero en paralelo y más allá de la preocupante situación, Parques Nacionales avanza con un plan para que no afecte la actividad turística.

El glaciar Perito Moreno, sin rompimientos desde 2018

El último gran rompimiento del “puente de hielo” que el glaciar forma sobre las aguas del lago cuando alcanza la península de Magallanes ocurrió en marzo de 2018.

Desde aquel episodio, el glaciar inició un retroceso sostenido que le impidió volver a formar el dique que, en un espectáculo único, durante el verano cede y se derrumba con un estruendo sobre las aguas, mientras multitudes observan desde las pasarelas del Parque y también a través de transmisiones en vivo que dan la vuelta al mundo..

Ese cautivante fenómeno natural hoy empieza a convertirse en un lejano recuerdo, que en 2019 apenas tuvo un atisbo con un pequeño desmoronamiento. Y nunca más.Pero la pérdida de este atractivo inigualable, también abrió otra oportunidad, que desde la intendencia del Parque buscan explotar.

Un paso que se reabre tras 125 años

Además de los vuelos sobre el glaciar, para magnificar la dimensión del cambio se hicieron otros trabajos científicos.

En marzo de 2026, el glaciólogo Pedro Skvarca integró una campaña para medir la profundidad del lago en los sectores que quedaron al descubierto.

La expedición logró atravesar el espacio entre el Canal de los Témpanos y el Brazo Rico. De este modo, comprobaron que la conexión entre los frentes norte y sur se volvió navegable.

El puente de hielo en el glaciar Perito Moreno no se forma desde 2018.

“Pasaron 125 años hasta que de vuelta alguien pueda navegar en todo el frente”, dijo Skvarca en diálogo con Ahora Calafate durante la reciente Feria Internacional de Turismo 2026.

El investigador recordó que uno de los antecedentes es el del explorador británico Hesketh Prichard, que navegó frente al glaciar a comienzos del siglo XX en un bote del mismísimo perito Francisco Pascasio Moreno.

Los relevamientos también midieron por primera vez la profundidad de zonas del lago que habían permanecido cubiertas por hielo durante décadas.

Cómo serán las nuevas excursiones

El intendente Pelozo explicó que la ampliación de la oferta incluye experiencias distintas de las excursiones tradicionales que se realizan hasta ahora.

Mencionó embarcaciones de menor porte y propuestas de aventura con grandes gomones, similares a los que se usan para explorar otros ambientes naturales, como las Cataratas del Iguazú..

“Son navegaciones con embarcaciones pequeñas, en algún caso embarcaciones tipo aventura”, describió.

También habló de propuestas con servicio gastronómico a bordo, que incluyen almuerzos durante la navegación, y de embarcaciones con características distintas de las que hacen los recorridos habituales.

La intención es ofrecer más alternativas a los visitantes frente al glaciar.

Seghún trascendió, lo más inminente es que algunas de las empresas que ya tienen concesiones de navegación frente al Perito Moreno extiendan sus recorridos a lo largo de todo el frente.

Pero además, se espera que se sumen nuevos prestadores, cuyos trámites de concesión estarían encaminados.

El desafío de adaptarse a un glaciar que cambia

Pelozo reconoció que este panorama plantea nuevos desafíos para la administración del área protegida.

Explicó que el alejamiento del hielo obliga a sumar otras actividades y alternativas para quienes visitan el parque.

Según el intendente, la búsqueda apunta a experiencias que no pretenden reemplazar el atractivo del glaciar, sino complementar las formas de conocerlo ante su nueva dinámica.

Por último, también reconoció que el aumento de actividades exigirá más por parte del personal de las áreas de uso público, conservación y gestión de riesgos en el parque.