La agresión se produjo el lunes en el penal de Trelew. En principio se relacionó con el caso en el que está imputada pero su defensa dijo otra cosa.

Tras la paliza en prisión a la mamá de Ángel López, versiones opuestas entre ella y sus abogados.

Luego del incidente entre internas del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, Chubut, que involucró a Mariela Altamirano, sus abogados defensores precisaron qué ocurrirá con su situación de detención y dieron una versión distinta de los hechos respecto de la que había trascendido inicialmente.

Altamirano está presa desde abril de 2026, tras la muerte de Ángel López , su hijo de cuatro años, por la cual fue imputada junto con su pareja, Michel González, quien se encuentra detenido en otro establecimiento penitenciario.

El episodio entre Altamirano y otras internas se produjo alrededor de las 21.45 del lunes 16 de noviembre.

Un grupo de reclusas ingresó a la celda de la madre de Ángel y comenzó a agredirla.

Una celadora que advirtió lo que ocurría activó el protocolo de intervención. El Departamento de Operaciones Especiales Penitenciarias (DOEP) cerró todas las celdas del sector y finalizó con el incidente en el que, además de Altamirano, hubo otras dos presas heridas con cortes en el abdomen.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, los dos acusados por la muerte de Ángel López en Chubut.

Posteriormente, a través de las cámaras de seguridad se confirmó el ingreso de varias presas juntas al mismo lugar para atacar a Altamirano.

La explicación de la mamá de Ángel López y la de sus abogados

Según el reporte oficial, la mujer manifestó que sus compañeras de encierro -a quienes no quiso identificar- la atacaron por la causa judicial en la que está imputada por la muerte de su hijo y que no hubo otros motivos.

Posteriormente, sin embargo, sus abogados le dijeron al medio local Adnsur que habían hablado con ella y confirmaron que hubo un enfrentamiento y una agresión, pero describieron el hecho como un conflicto relacionado con la convivencia cotidiana.

"Nosotros mantuvimos comunicación con Mariela una vez que tomamos conocimiento de lo que había sucedido en el instituto penitenciario. Hubo un incidente con otras internas y eso es lo que sucedió, cuestiones que hacen a la convivencia dentro de un pabellón", indicaron.

La misma fuente sostuvo que la pelea involucró a dos grupos de detenidas, el de Altamirano y otro.

Por otro lado, los abogados indicaorn que no se dispuso un cambio en las condiciones de alojamiento y que su defendida continúa en el lugar donde se encontraba antes del conflicto, compartiendo el espacio con otras internas.

Respecto de las consecuencias físicas, la defensa aseguró que la agresión “fue menor” y que Altamirano no tuvo que recibir atención médica.

La causa, en la Corte Suprema

Mientras tanto, la causa judicial contra ella por la muerte de Ángel continúa demorada, a la espera de una pericia del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En octubre, el fiscal general Facundo Oribones confirmó que el juez interviniente prorrogó por otros seis meses la prisión preventiva de ambos imputados y extendió el plazo de investigación por el mismo período.

El pedido de intervención de la Corte fue realizado por la defensa de Altamirano, que cuestiona los resultados de las pericias sobre la autopsia realizada en Chubut y sostiene que las lesiones en la cabeza de Ángel no provendrían de golpes sino de la acción de los médicos que intentaron salvarle la vida cuando ingresó en coma al Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia.

Cuando se prorrogó la preventiva de los dos acusados, desde la Fiscalía admitieron que los resultados de estos análisis cruciales podían confirmar la hipótesis inicial, pero también obligar a revisar la teoría del caso.