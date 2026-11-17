Aseguran que hay zonas de toxicidad cero donde se podría seguir trabajando. La prohibición fue dispuesta para toda la costa de Chubut.

Marea roja: pescadores de Puerto Madryn piden que levanten la veda de mariscos

La prohibición de extraer mariscos en toda la costa de Chubut, dispuesta por el gobierno provincial tras un caso de intoxicación debido al fenómeno conocido como “marea roja” , generó un fuerte reclamo de pescadores artesanales de la zona de Puerto Madryn.

El planteo que hacen es que la decisión oficial para toda la provincia se tomó sin tener en cuenta que en la zona puntual donde ellos trabajan -en el Golfo San José , sobre el lado norte de la Península Valdés- hubo recientes análisis de toxicidad que dieron cero.

El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, Emanuel Delgado, le explicó al medio local Adnsur que la intoxicación se produjo en el Golfo Nuevo -del lado sur de la Península- y que se trata de dos áreas marítimas diferentes.

El Golfo Nuevo ya estaba en veda desde el 5 de agosto, pero el Golfo San José seguía habilitado para la actividad artesanal.

Por eso, Delgado consideró que el caso de intoxicación no justificó, por sí solo, extender la restricción que afecta a más de 100 familias.

Por la marea roja internaron a una mujer que había comido mariscos y hay veda en 600 kilómetros de costa de Chubut.

Según afirmó el representante de los pescadores, el 10 de noviembre último se tomó una muestra en el Golfo San José que no registró la presencia de toxinas asociadas a la marea roja.

"No es que dio ‘un poquito’, dio cero", enfatizó.

"No nos atienden el teléfono"

Ahora, el pedido de los pescadores es que se realicen nuevos estudios y, si se determina que existen condiciones para retomar la extracción, se levante la veda.

"Estamos pidiéndole una explicación a (la Secretaría de) Pesca y no nos atienden el teléfono. Nadie nos explica nada y dejaron a más de 200 familias sin trabajo de la noche a la mañana", cuestionó el dirigente.

El pescador explicó además que la prohibición los obligó a modificar y frenar envíos de mariscos frescos ya extraídos que estaban previstos y debieron adaptar a las nuevas restricciones.

Según explicó Delgado, la veda por marea roja solo permite elaborar callo de vieira y callo de media valva, en tanto que otros productos, como la cholga, la almeja y el mejillón, no pueden ser comercializados.

Por esta razón, debieron dejar parte de la producción almacenada en las plantas procesadoras.

Una veda que repercute en la economía de Puerto Madryn

En Puerto Madryn, de acuerdo con estimaciones de la Asociación, hay unos 300 pescadores, y ese número casi se triplica si se incluyen los trabajos indirectos relacionados con la actividad.

Por tal motivo, la interrupción de las tareas repercute en la economía de toda la ciudad.

El dirigente insistió en la necesidad de información concreta sobre la situación del Golfo San José, para saber si se justifica la medida.

"Nosotros queremos seguir trabajando. Mandá el análisis correspondiente. Si vos creés que hay marea roja, que vayan y hagan el análisis", cuestionó.

La veda provincial por marea roja fue dispuesta la semana pasada tras el ingreso al Hospital Zonal Andrés Ísola, de Puerto Madryn, de una mujer que presentó síntomas compatibles con una intoxicación.

La medida incluyó todas las áreas de la costa atlántica provincial desde Puerto Lobos, en el límite con Río Negro, hasta Playa Belvedere, en el extremo sur, abarcando los aproxiamdamente 600 kilómetros de litoral marítimo.