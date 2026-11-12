Solo permiten extraer una especie de molusco. No hay forma de saber de manera "casera" cuáles están contaminados. Aclararon que la paciente está fuera de peligro.

Marea roja: internaron a una mujer que había comido mariscos y hay veda en 600 kilómetros de costa.

Tras el ingreso al Hospital Zonal Andrés Ísola, de Puerto Madryn , de una mujer que presentó síntomas compatibles con una intoxicación por marea roja, el gobierno de Chubut dispuso una veda de extracción de moluscos hasta nuevo aviso.

De acuerdo con lo informado en la web oficial de marea roja de Chubut, la medida incluye todas las áreas de la costa atlántica provincial desde Puerto Lobos, en el límite con Río Negro, hasta Playa Belvedere, en el extremo sur, abarcando los aproxiamdamente 600 kilómetros de litoral marítimo.

"Tuvimos un caso que presentó los síntomas característicos del fenómeno de marea roja. Ya está sin síntomas, esperando el alta", le indicaron autoridades de la Secretaría de Salud provincial al Canal 12 en referencia a la mujer que sufrió la intoxicación.

Agregaron que, presuntamente, la patología tuvo que ver con el consumo de mariscos provenientes de Puerto Pirámides.

El Hospital Zonal Dr. Andrés Ísola, de Puerto Madryn.

A partir de la confirmación del caso, la Secretaría de Pesca de Chubut prohibió la extracción de moluscos bivalvos y caracoles en todo el territorio marítimo provincial, luego de que los estudios sanitarios detectaran altos niveles de toxina paralizante de moluscos.

Según los resultados de laboratorio, las concentraciones de toxinas encontradas superan los parámetros permitidos por el Código Alimentario Argentino.

Qué y quiénes pueden extraer

La medida comprende todas las especies de moluscos bivalvos y gasterópodos de la costa chubutense con la única excepción de la vieira tehuelche.

La extracción de esta especie está permitida exclusivamente para la elaboración artesanal de callos por personas habilitadas

Desde la Secretaría de Pesca aclararon que la continuidad de la veda dependerá de los próximos controles sanitarios.

El sitio oficial del área de Pesca de Chubut mantiene información actualizada sobre las restricciones vigentes.

Primavera, época de riesgo

Uno de los aspectos por los cuales la marea roja genera más riesgos es que es imposible detectar a simple vista o mediante algún procedimiento sencillo si los moluscos tienen la toxina.

"Son los que consumimos en una cazuela, en una paella, son las almejas, los mejillones, las cholgas, las vieiras. Estos animales son filtradores: su tipo de alimentación consiste en filtrar el agua y todo lo que tenga el agua de mar en su contenido lo incorporan en su organismo. Si en ese contenido que están filtrando hay especies que producen toxinas, van a incorporar esas toxinas en su interior”, le dijo al medio local Adnisur la bióloga del Centro Nacional Patagónico del Conicet (Cenpat-Conicet) Leilen Gracia Villalobos.

“No hay modo de saber a simple vista si estos animales tienen o no tienen. A los moluscos no les ocurre nada. Si bien les produce algún daño fisiológico, no van a morir. Por lo cual uno no se puede dar cuenta si tienen o no tienen. Y la única manera es que pasen por un control, que es lo que hace la parte de Salud Ambiental de la provincia”, agregó.

La científica precisó que la primavera es la época del año en la que con más frecuencia suele aparecer el fenómeno en Chubut.

“No es recomendable en estas fechas, en primavera, que uno vaya y extraiga directamente del medio los animales y luego los consuma”, remarcó.