Cumple una condena de tres años y reclamó por las condiciones de detención y la comida. Su protesta empezó y terminó el mismo día.

Una conocida delincuente presa hizo una huelga de hambre pero aguantó poco: qué pasó.

Una mujer con un importante prontuario en la provincia de Chubut , que se encuentra cumpliendo condena en el calabozo de una comisaría, inició una huelga de hambre junto con un pedido de hábeas corpus para reclamar mejores condiciones de detención.

La protesta fue llevada a cabo por Brenda Vargas, quien fue detenida el 4 de noviembre último en la ciudad de Comodoro Rivadavia y está alojada en la seccional de Rada Tilly.

Sin embargo, Vargas, sobre quien pesa una condena firme de cumplimiento efectivo, desistió de su medida de fuerza poco después de haberla iniciado y sin obtener un resultado positivo, tras recibir una inapelable respuesta judicial.

Reclamo y hábeas corpus

La delincuente de 34 años cumple una pena de tres años de prisión que le aplicaron en junio pasado, por delitos cometidos en 2025.

Durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, inició la huelga de hambre y planteó su disconformidad con las condiciones de detención y, particularmente, con la alimentación que recibe en la dependencia policial.

Vargas está presa en la Comisaría de Rada Tilly.

A la vez, presentó un recurso de hábeas corpus ante el juez de turno, con los mismos cuestionamientos.

Las respuestas de la Policía y la Justicia

El jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, le confirmó al medio local Adnsur que tras el pedido de Vargas, la Comisaría elevó un informe a la Justicia para responder al planteo.

Tras recibir ambas presentaciones, el juez las analizó y resolvió rechazar el hábeas corpus presentado por la detenida.

Según contó Mulero, Vargas fue notificada de la decisión judicial y, luego de conocerla, decidió finalizar su huelga de hambre el mismo domingo cuando estaba anocheciendo, con lo cual estuvo sin alimentarse poco más de 12 horas, un ayuno no mucho más largo que -por ejemplo- el necesario para realizar un análisis de sangre de rutina.

Robos y tiroteos en Comodoro Rivadavia

Vargas fue detenida el miércoles 4 de noviembre durante un procedimiento policial en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia.

Sobre ella pesaba un pedido de captura desde el 26 de junio cuando fue condenada por su participación en dos robos en banda, ambos en la ciudad petrolera, ocurridos el 4 de enero y el 6 de octubre de 2025.

El miércoles último, circulaba a bordo de un Renault Sandero negro, acompañada por un hombre, cuando fue interceptada por agentes policiales en la esquina de las calles María Concilia y San Francisco de Asís.

Una vez confirmada su identidad, fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly para comenzar a cumplir su condena a tres años de prisión efectiva.

Más allá de los hechos por los cuales fue condenada en junio pasado, Vargas tiene un largo historial de delitos en Comodoro Rivadavia.

Incluso, en diciembre de 2025 tuvo participación en un confuso episodio aunque como víctima: un confuso episodio que incluyó una discusión y disparos de armas de fuego lo tuvo como involucrada y herida, con dos balazos en una pierna y otro en una rodilla.

Esa vez, internada en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, no quiso presentar denuncia alguna ni brindar detalles de lo ocurrido a la Policía del Chubut.