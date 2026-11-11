Interrumpió su clase en una popular playa de Chubut al ver que estaban en problemas. Las autoridades pidieron precaución porque aún no hay guardavidas.

Un profesor de surf salvó a tres hermanitas que arrastraba el mar: la mamá dormía la siesta y ni se enteró.

Un profesor de surf rescató a tres hermanas que estaban en dificultades en el mar de Playa Unión , la popular playas de las afueras de Rawson, en Chubut .

El rescate ocurrió durante el último fin de semana largo y según contó el propio Rhisiart Hughes luego de salvar a las niñas, tuvo como dato extra que la madre de las pequeñas ni siquiera se enteró: estaba durmiendo plácidamente la siesta en la arena.,

Hughes explicó en diálogo con Jornada Radio que estaba dando una clase cuando notó que el mar se ponía bravo .

Al mirar hacia un costado, vio que el sector comprendido entre las dos escolleras de Playa Unión había tres nenas solas en el agua que ya no hacían pie.

Además, notó que la menor “se estaba hundiendo y estaba hundiendo a las hermanas”.

Ante la emergencia, el profesor agarró su tabla y se metió al agua para auxiliarlas. “Fue fácil porque yo estaba cerca y sé manejar ese tipo de situaciones”, explicó. Y contó tabmién que la más pequeña estaba muy asustada.

Siesta en la arena de Chubut

Pero lo que más le llamó la atención a Hughes fue la falta de supervisión adulta de tres nenas que estaban en el mar.

Según relató, luego de asistirlas descubrió que su madre estaba en la playa, pero sin prestarles atención. Dormía la siesta en la arena y “no se enteró de nada”, aseguró el profesor.

“Cómo te vas a poner a dormir cuando tenés tres bebés en el mar”, se quejó con enojo.

Rhisiart Hughes, profesor de la Escuela de Surf de Playa Unión. Diario Jornada

El profesor también recordó que, durante su infancia, el cuidado de los chicos en el agua era una responsabilidad compartida:

“En mi familia éramos quince primos que vivíamos en el agua”, contó, y siempre había algún adulto con ellos.

Un episodio que se repite en Playa Unión

Hughes recordó que aproximadamente un año atrás de este rescate protagonizó una situación similar en la misma villa balnearia, una de las más concurridas de Chubut y que convoca a multitudes todos los veranos.

En aquella ocasión también debió intervenir ante una emergencia que involucró a tres nenas, para sacarlas del agua. E igual que ahora, habló en los medios locales de la situación que tuvo que enfrentar.

A partir de lo ocurrido, manifestó su preocupación por la cantidad de personas que eligen bañarse en sectores peligrosos, sobre todo en la zona de las escolleras.

De recorrida para alertar a la gente

Por eso, cuando terminó la clase, luego de un nuevo rescate en el agua, se puso el gorro y los anteojos y salió a recorrer la playa para hacer prevención.

Les explicaba a los bañistas que no se puede estar en ciertos lugares porque son peligrosos. “El mar es siempre cambiante y pueden hacerse daño”, relató.

El mar de Playa Unión, en Chubut.

Por último, insistió en que los adultos mantengan una vigilancia permanente sobre los niños cuando ingresan al agua y respeten las advertencias sobre los sectores no habilitados o peligrosos.

¿Cuándo empiezan los guardavidas en la playa de Chubut?

El episodio se dio en una playa donde el servicio de guardavidas todavía no funciona. Así lo recordó la Municipalidad de Rawson en un comunicado de alerta, difundido para el lunes 9 de noviembre, cuando se se preveía una máxima de 36 °C en el valle de Chubut.

Playa Unión, en las afueras de Rawson, atrae a los visitantes en cada verano.

Desde el Ejecutivo municipal precisaron que la cobertura de los guardavidas y el despliegue de las casillas de auxilio en el frente costero comenzarán oficialmente el martes 1º de diciembre.

Mientras tanto, y ante la falta de personal de rescate en los sectores de baño, pidieron a la población extremar las medidas de precaución, tanto individuales como colectivas, al meterse al mar.

Cómo prevenir

Primera en la lista de recomendaciones oficiales figura la supervisión de menores. Se recomienda mantener una vigilancia cercana sobre los chicos y evitar terminantemente que entren al agua solos o sin un adulto responsable.

También se pide respetar la fuerza del mar de leva y las correntadas típicas del sector costero, y no alejarse de la orilla.

Por las marcas térmicas de 36 °C, el municipio también aconsejó usar protector solar y sombrero y mantenerse hidratado para prevenir golpes de calor y deshidratación en niños y adultos mayores.

El comunicado cerró con el pedido de “disfrutar de la playa con responsabilidad” mientras se espera el inicio formal de la temporada de guardavidas, al entrar al último mes de 2026.