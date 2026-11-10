Un chico de 21 años fue agredido cuando estaba en el piso, en un torneo barrial de Trelew. La policía debió hacer un cordón entre los dos equipos. El video.

Fútbol violento: patada en la cabeza, trompadas generalizadas y un jugador en el hospital.

Un futbolista de 21 años recibió una brutal patada en la cabeza mientras estaba tendido en el suelo durante un partido de fútbol barrial en la ciudad de Trelew, en Chubut .

El episodio derivó en una pelea generalizada entre jugadores de los clubes Social Barrio Inta y Deportivo Merlo.

Por la batahola, el árbitro suspendió el encuentro y luego tuvo que intervenir la policía, porque lejos de que se calmaran los ánimos , todo siguió empeorando..

El video de la agresión

El hecho ocurrió el domingo 8 de noviembre de 2026, alrededor de las 17.25, en las canchas conocidas como “Marquitos”, en la zona oeste de la ciudad chubutense.

El predio está en la intersección de las calles Oris de Roa y Diana Spencer, y el partido de un torneo local se disputaba en la cancha número 9, junto a otros cotejos que se daban en el mismo lugar.

La secuencia de la agresión y las posteriores corridas y trompadas cruzadas quedaron registradas en un video que se viralizó en redes sociales y fue publicado en distintos portales de noticias de Chubut.

En las imágenes se ve que un jugador le comete una violenta falta a otro del equipo rival, que da un grito de dolor y cae al piso.

Mientras el árbitro se acerca al lugar de la agresión, se ve que el futbolista que había pegado la patada arremete contra el que está en el piso, le da una patada en la cabeza e inmediatamente se aleja corriendo.

No llega muy lejos. Otros jugadores lo alcanzaron a pocos metros y uno de ellos le cruza una patada que lo derribó.

“Como lo vio tirado en el piso, fue y le pegó una patada en la cabeza. Fue tremendo”, le contó a El Chubut Mario González, padre del jugador agredido, que según trascendió se llama Maximiliano.

Fue esa acción del agresor lo que desató corridas, empujones y golpes entre integrantes de ambos equipos.

Ante la escalada de violencia, intervino el personal policial que se encontraba en el predio.

El jugador agredido, al hospital

Después de la agresión, el papá del jugador agredido lo trasladó en un auto particular al Hospital María Humphreys.

Tras una primera revisión, los médicos lo enviaron a su casa con indicaciones de regresar si aparecían nuevos síntomas.

Cerca de la 1.30 de la madrugada, el joven empezó a sentirse mal.

Según su su padre, tenía sangrado nasal y pérdida de líquido por los oídos, por lo que volvieron a la guardia.

Después de la agresión, el papá del jugador agredido lo trasladó en un auto particular al Hospital María Humphreys, de Trelew.

En esa segunda visita le hicieron una tomografía y quedó en observación hasta aproximadamente las 6 de la mañana, cuando recibió el alta.

El estudio no habría detectado lesiones graves, aunque después comenzó a inflamársele la zona de la nuca.

“Le quedó un trauma bárbaro por esa patada. No puede ni mirar el teléfono. Qué consecuencias puede traer, todavía no lo sabemos”, expresó González.

El informe de la policía de Chubut

De acuerdo con el informe oficial de la policía al que tuvo acceso ADNSUR, los efectivos recorrían las canchas cumpliendo horas adicionales cuando fueron alertados por una pelea.

Al llegar a la cancha 9 vieron a jugadores de ambos clubes golpeándose a puñetazos.

En ese contexto, unos cuatro integrantes de Social Barrio Inta se acercaron en actitud intimidante al árbitro, identificado como Alejandro Guzmán.

Los policías intervinieron para protegerlo y lo acompañaron custodiado hasta un sector seguro.

Allí, el árbitro informó que el partido quedaba suspendido. Iban ya 76 minutos de un segundo tiempo que, por razones obvias, no había podido continuar normalmente.

Pero tras la comunicación de esa decisión, la tensión estuvo lejos de disiparse.

Tensión tras la suspensión del partido

Jugadores y allegados de ambos equipos siguieron agrediéndose verbalmente y los efectivos tuvieron que hacer una suerte de cordón entre los dos grupos para evitar que el conflicto escalara.

El jefe de la Subcomisaría del barrio INTA, Brian Alarcón, también confirmó que debieron separar a los grupos y proteger al árbitro en un clima de máxima tensión.

Además, contó que luego de esa intervención, fueron agredidos los policías. “Comienzan a arrojar piedras contra el personal policial”, relató en diálogo con LU20 Radio Chubut. El jefe policial admitió que no se pudo identificar a la o las personas responsables de ese ataque.

Tras unos 15 minutos de diálogo, la Policía finalmente pudo controlar la situación y los integrantes de ambos equipos se retiraron del predio sin nuevos incidentes.

El pedido de la familia del jugador golpeado

El papá de Maximiliano pidió que se tomen medidas para evitar que se repitan episodios de violencia en el fútbol barrial.

Señaló que la familia tenía previsto presentarse ante la Liga y que, si es necesario, realizará una denuncia policial.

“Lo podría haber matado tranquilamente”, advirtió sobre la brutalidad de la agresión.

Por el momento, no trascendió la identidad del agresor ni se informó de ninguna posible sanción o denuncia en su contra.

En abril de 2026 se dio un caso muy similar en la liga barrial de Comodoro Rivadavia, también en Chubut, y el tribunal de disciplina luego decidió expulsar de por vida al responsable de la patada en la cabeza.