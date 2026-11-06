Su abogado dijo que los genes de la niña en el hocico del animal son un avance relevante, pero que hay otras hipótesis sin investigar. Las pruebas que analizan.

¿Fue Perejil?: pese a un ADN contundente, los papás de la nena que murió atacada por un perro aún tienen dudas.

A cinco meses de la muerte de una nena de 5 años atacada por un perro en una playa de Chubut y luego de conocerse una pericia contundente para respaldar la teoría fiscal que señala a Perejil como el animal que intervino en el trágico hecho, sus padres siguen teniendo dudas respecto a la investigación .

El abogado que los representa en la causa admitió que el hallazgo de genes de la nena en el hocico del animal es muy relevante, pero sostiene que hubo más perros involucrados.

Si así fuera, ese indicio claro podría no alcanzar para explicar totalmente lo sucedido.

Tampoco para garantizar que fue el perro de la calle que está en guarda judicial el que le causó la muerte a la pequeña, el 13 de junio de 2026 en Playa Magnana, en las afueras de Rawson.

Qué dijo el abogado de la familia tras el ADN

Luego de que el jueves 5 de noviembre de 2026 la Fiscalía le informara a la familia de la nena fallecida que hallaron material genético de ella en la boca y el hocico de “Perejil”, el abogado Oscar Marinao reveló que la noticia puso muy mal a sus representados.

“Los padres de Alma estaban en el cementerio cuando recibieron la llamada confirmando esto: se encuentran devastados”, dijo en diálogo con Diario Jornada,

Perejil permanece bajo guarda judicial, en un refugio de proteccionistas de Trelew que luchó para que les dieran la responsabilidad de cuidarlo. Diario Jornada

El letrado reconoció el peso que la pericia genética tiene en la investigación, tal como había dicho la fiscal. Pero remarcó que también tiene un límite.

“Es sumamente relevante, científico y genético, que arroja la probabilidad indubitable de que el animal estuvo en contacto con la nena, pero de ninguna manera podemos decir que sea el participante exclusivo o único”, sostuvo.

Con esa lectura, Marinao confirmó que existen otras líneas de investigación además de la que apunta a “Perejil”. Y que tiene un equipo de especialistas siguiéndolas.

El ataque: ¿Perejil y otros perros?

Desde la postura de los padres, todavía falta analizar otras posibilidades.

El abogado indicó que al menos cuatro animales fueron considerados dentro de las líneas de investigación de la Fiscalía, algo que desde el Ministerio Público nunca se hizo público desde que se iniciaron las tareas para determinar lo sucedido..

“Es necesario profundizar cada una de estas hipótesis. No pueden ser descartadas”, insistió Marinao.

Oscar Marinao, abogado de los padres de Alma, la nena que murió en una playa de las afueras de Rawson, en Chubut. Diario Jornada

El representante legal de los papás de la pequeña reiteró que la investigación continúa abierta.

Y resaltó que el objetivo es llegar a una reconstrucción integral de lo sucedido, sin limitarse a un único elemento probatorio.

“El pedido de la familia es claro. Quieren justicia y que se investigue a fondo”, afirmó.

Videos y peritaje de un especialista

El abogado adelantó que la familia presentará más pruebas digitales, puntualmente videos de cámaras de vigilancia de la zona donde ocurrió el ataque.

Aseguró además que mantiene un contacto fluido con el Ministerio Público Fiscal de Rawson y que los padres pudieron acceder a la causa y a la evidencia digital que fue incorporada.

El ataque en el que murió Alma fue el 13 de junio de 2026 en Playa Magnana, en las afueras de Rawson.

Según reveló, ese material junto con otras pruebas está siendo analizado por un equipo técnico especializado que integra el licenciado en Criminalística Cristian Ansaldo.

El abogado estimó que podrían surgir algunas conclusiones en los próximos diez días, que luego serán puestas a disposición de la Fiscalía.

Los padres, "devastados"

Para cerrar, el letrado describió el difícil momento actual que atrafiesan de los padres, que semanas después de la tragedia participaron de una marcha de proteccionistas de Trelew (donde viven) para pedir “Justicia por Alma y Perejil”.

“La realidad es que se encuentran devastados. El papá y la mamá se contienen mutuamente y la búsqueda primordial es la justicia y la verdad real de este hecho. La víctima principal es Alma e indirectamente los papás”, aseguró.