El animal está al cuidado de una ONG proteccionista que puso en duda la teoría que lo señalaba como autor del ataque y obtuvo la guarda judicial del animal.

Se conoció una prueba clave para determinar si Perejil fue el perro que mató a la nena de 5 años en Chubut.

Una pericia genética sumó una prueba clave en la causa por la muerte de Alma Vázquez, la nena de 5 años que fue atacada por un perro en Playa Magagna , en las afueras de Rawson , la capital de Chubut .

Según el informe pericial que tomó estado público en las últimas horas, el análisis detectó restos biológicos de la pequeña en distintas partes del hocico y de la cavidad bucal de Perejil, el perro que fue puesto en guarda judicial.

Con ese resultado, la Fiscalía reforzó la hipótesis de que fue ese animal , que vivía suelto en la zona y era conocido entre los que frecuentaban esa playa, el que protagonizó el ataque ocurrido aquel sábado 13 de junio de 2026.

Pericia genética en boca y hocico

El estudio estuvo a cargo del Laboratorio Regional de Investigación Forense, que examinó tres muestras tomadas al perro, luego de que imágenes de cámaras de vigilancia habían aportado indicios de que había estado en el lugar del ataque..

Se trató de hisopados del pelaje del hocico, de su parte externa y del interior de la boca, puntualmente sobre los dientes y las encías.

Las tres muestras arrojaron un único perfil genético femenino, idéntico al de la muestra de referencia de la niña fallecida.

Así, el resultado científico pasó a integrar el conjunto de evidencias que reúne el Ministerio Público Fiscal para reconstruir lo ocurrido y sostener su hipótesis, que en los primeros momentos de la investigación había sido cuestionada por algunas organizaciones proteccionistas de Chubut..

"Un avance significativo"

La causa está a cargo de la fiscal jefe de Rawson, Laura Castagno, y del procurador fiscal Jeremías Regueira.

Para ambos, las distintas pruebas permiten identificar a Perejil como el animal que provocó las heridas que terminaron con la vida de la pequeña.

El ataque del perro fue el 13 de junio de 2026 en una playa de las afueras de Rawson, en Chubut.

Además del análisis genético, la Fiscalía cuenta con imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y estudios forenses.

“El resultado de la pericia genética viene a robustecer el resto de las evidencias reunidas, lográndose un avance significativo sobre el acaecimiento del luctuoso hecho”, sintetizó Castagno.

El perro, en un refugio y con abogado

A fines de julio de 2026, un mes y medio después de la muerte, el Refugio Los Callejeros, de Trelew y uno de los que ponía en duda la intervención de Perejil en el hecho, consiguió un abogado que, en representación del animal, logró que se dispusiera su traslado a esa ONG, para garantizar su cuidado y la preservación de la prueba.

Desde entonces, Perejil se encuentra alojado allí, bajo cuidados apropiados que, según los proteccionistas, no recibía donde había sido enviado inicialmente.

Incluso, antes del traslado, en esa ciudad de donde era oriunda Alma, se realizó una marcha bajo la consigna "justicia y verdad para Alma y perejil", y entre los manifestantes que participaron estuvieron los padres de la niña fallecida.

¿Un colmillo cortado?

Más tarde, los responsables del refugio denunciaron ante la policía que al animal le habían cortado un colmillo durante su estadía en una sede judicial de Rawson. Además, publicó en redes sociales una foto que mostraba la dentadura del animal, con el diente faltante.

La presentación generó versiones sobre una posible relación entre esa lesión y la causa; y hasta algunos llegaron a especular con que el corte habría sido ordenado por el Ministerio Público Fiscal.

Dura advertencia de la jueza

Ante este hecho, en octubre la jueza Karina Breckle dispuso que el refugio Los Callejeros, de Trelew, no pueda publicar fotografías ni información sobre el perro sin autorización judicial.

En la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson se probó y aclaró que Perejil ya tenía el colmillo faltante desde el comienzo de la investigación.

Breckle explicó que Los Callejeros no está habilitado para intervenir como querellante ni como parte en la investigación que lleva adelante la fiscalía.

Y en duros términos les recordó a los que asistieron en representación del refugio que la ONG no es propietaria de Perejil y su función se limita al cuidado del animal, ya que actúa como depositaria judicial por disposición de la Justicia.

Por esa condición, le explicó, sus responsables deben garantizar el bienestar del perro, pero no pueden asumir atribuciones dentro del expediente.

“Un ser sintiente”

La magistrada realizó un pedido a los cuidadores para que "permitan que el Ministerio Público Fiscal cumpla con su rol" y reiteró que la difusión de cualquier información vinculada con el caso debe ser autorizada previamente por ella.

También se refirió a la situación legal del animal, que es lo que más preocupa a los proteccionistas que siguen de cerca el caso en Chubut.

La marcha en pedido de justicia "por Alma y por Perejil", realizada en Trelew, donde vivía la niña, y en la que participaron sus padres.

“El animal, por razones de la naturaleza, estaba en ese lugar al momento de los hechos espantosos que sucedieron”, afirmó.

Y concluyó: "Perejil no es víctima ni imputado. Solo es un ser sintiente que requiere nuestro cuidado".

La jueza remarcó además que hay una única víctima reconocida en la causa.

"Es la niña que perdió la vida. No están habilitados a subir a las redes sociales aspectos de una causa que no conocen porque no son parte de la investigación y no pueden invocar derechos del animal en nombre de los padres de la niña”, les dijo a los responsables del refugio.