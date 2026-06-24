Dicen que detectaron gente merodeando el lugar donde está alojado en la capital de Chubut. Advirtieron que llevárselo sería "un delito grave".

Más polémica por "Perejil", el perro que mató a una nena en Rawson: en la Fiscalía creen que quisieron robarlo.

La situación de “Perejil” , el perro callejero que atacó y mató a una nena de cinco años el sábado 13 de junio en Playa Magagna , en las inmediaciones de Rawson , continúa siendo eje de una insólita y extraña polémica entre la Unidad Fiscal Especializada en Animales y Delitos contra el Ambiente ( Ufeayda ) de Chubut y proteccionistas.

Tras las versiones que circularon en redes según las cuales el animal -que fue capturado por la Policía y alojado en instalaciones de la Dirección de Zoonosis de Rawson - estaría en condiciones de maltrato, la Fiscalía informó que se habían advertido movimientos que hacían sospechar que alguien podía querer “secuestrar” a “ Perejil ”.

Ante esta situación, este miércoles 24 de junio la Ufeayda emitió un comunicado en el que advierte que llevarse al animal del lugar donde se encuentra sería “un delito grave”.

"No puede ser removido, trasladado ni sustraído"

El mensaje informa que “el perro que produjo la muerte de una niña en el complejo Magagna se encuentra en resguardo judicial” y “es material probatorio en la causa en investigación”. “Nadie, bajo ningún aspecto, puede trasladarlo ni sustraerlo”, subraya.

Perro atrapado en Playa Magagna, Rawson, Chubut (1) El perro está alojado en una dependencia de Zoonosis de Rawson.

En el comunicado se enfatiza el hecho de que “Perejil” forma parte de la investigación de una muerte y “no puede ser removido, trasladado ni sustraído por ninguna persona. Quien intente hacerlo comete un delito grave” y “será procesado”.

También explican que la comunicación oficial es “producto de que algunas personas fueron vistas merodeando el lugar donde se encuentra en resguardo el animal”.

“La fiscal jefe Florencia Gómez solicita una vez más a la comunidad a respetar el proceso y a dimensionar la gravedad de lo ocurrido”, insiste el texto, y agrega que “el Ministerio Público Fiscal continúa trabajando en la investigación y mantendrá informada (a la comunidad) a través de sus canales oficiales”.

Las movidas en Rawson por "Perejil"

“Perejil” fue objeto de polémicas desde el mismo día de la muerte de Alma Vázquez, de 5 años, cuando la Policía lo capturó.

Inicialmente, los padres de la niña dijeron que había sido otro el perro que agredió a su hija. Más tarde, tras tomar conocimiento de registros de cámaras de video recolectados por la Fiscalía, reconocieron que el callejero era el responsable de la tragedia.

Playa Magagna "Perejil" atacó a Alma Vázquez, una nena de 5 años, en Playa Magagna y le provocó heridas que le causaron la muerte.

Para entonces, ya habían comenzado las protestas en redes contra el supuesto maltrato que estaba padeciendo el animal en el ex Zoológico Municipal de Rawson donde lo alojaron. Hubo una petición en la plataforma Change.org que juntó más de 10.000 firmas, una movilización frente a la Fiscalía, y un refugio de animales de la Provincia de Buenos Aires se ofreció como hogar de tránsito.

El cuestionamiento de la fiscal

La fiscal Gómez le dijo al streaming local Seta TV que se busca “otra alternativa mejor” con “alguna ONG que tenga una estructura mucho más importante, para que (Perejil) tenga la posibilidad de tener un adiestrador y un etólogo. Para intentar que este animal tenga la posibilidad de resocializarse".

De todos modos, la funcionaria se quejó de las manifestaciones por el perro, que consideró excesivas.

“Se desvirtuó el foco del caso porque, si hacemos una marcha por un perro al que no le pasa nada, tiene tres veterinarios y come todos los días, pero no se hace una marcha por una menor que falleció, estamos condenados”, cuestionó la titular de la fiscalía de Chubut.