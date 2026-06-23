Qué pasa con el pago del aguinaldo en los municipios de Neuquén: la medida de Provincia

La Provincia garantiza la primera cuota del SAC para 10 mil trabajadores municipales en todo el territorio neuquino. Cuándo es la fecha de pago.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que destinará un aporte superior a los $8.000 millones a municipios y comisiones de fomento de todo el territorio para garantizar el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026., más conocido como el aguinaldo .

La medida beneficia de manera directa a cerca de 10.000 empleados municipales, que podrán cobrar el aguinaldo sin sobresaltos pese a las dificultades financieras que suelen enfrentar las arcas comunales en esta época del año.

El desembolso extraordinario responde a una decisión política del Ejecutivo provincial de sostener a los gobiernos locales en el cumplimiento de una obligación laboral ineludible.

Los gremios insisten en que el Gobierno adelante el aguinaldo.

Con este respaldo, intendentes y presidentes de comisiones de fomento quedan en condiciones de afrontar el pago sin necesidad de recurrir a endeudamiento o a recortes en otras áreas de gestión, en un contexto donde la recaudación propia de cada localidad suele ser insuficiente para cubrir estos compromisos en tiempo y forma.

El viernes 26 de junio, los haberes y el medio aguinaldo serán acreditados en las cuentas que los agentes de la administración provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Es decir que, una vez más, estarán disponibles antes de que finalice el mes, en cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador.

Aguinaldo en los municipios: mismo cronograma unificado con Provincia

Uno de los puntos más importantes de la medida es la unificación del cronograma de pagos entre la administración pública provincial y los municipios.

De esta manera, los trabajadores municipales percibirán el aguinaldo el mismo día que los agentes de Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados y el Consejo Provincial de Educación.

Esta sincronización, que la gestión de Rolando Figueroa viene aplicando desde el inicio de su mandato, busca terminar con las asimetrías que históricamente generaban que cada sector cobrara en fechas distintas según su propia capacidad de recaudación.

Desde el Tesoro provincial remarcaron que el operativo demanda una ingeniería financiera rigurosa, ya que implica coordinar la disponibilidad de fondos propios con la asistencia a las comunas en un solo movimiento.

El objetivo declarado es que la inyección de liquidez impacte de forma simultánea en toda la provincia, evitando que algunas localidades concentren el consumo antes que otras y logrando que el efecto económico se reparta de manera pareja en el entramado productivo neuquino.

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El refuerzo a los municipios se enmarca en lo que el Gobierno provincial define como una administración responsable de los recursos públicos, con el objetivo de sostener la gobernabilidad en el plano local.

Parte del Pacto de Gobernanza de Rolando Figueroa

Esta lógica de acompañamiento a los gobiernos comunales fue una de las características que distinguió la gestión de Figueroa desde su llegada a la Casa de Gobierno, plasmada en los sucesivos pactos de gobernanza firmados con los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia.

La Provincia busca además proteger el poder adquisitivo de las familias de los trabajadores municipales, en un esquema donde el cobro del aguinaldo en fecha resulta clave para sostener el consumo en las economías regionales durante el invierno, un período donde los gastos de los hogares suelen incrementarse.