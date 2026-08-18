Conmoción por la muerte de un joven neuquino por hantavirus: fue al hospital y falleció dos días después

El joven de 26 años era de una zona rural del Aluminé y falleció en el hospital de Zapala, después de haberse presentado con síntomas en un centro de salud. Cómo fue el desenlace.

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén confirmó que un varón de 26 años, residente de la zona rural de la Región del Pehuén, falleció este lunes tras haber contraído hantavirus.

El paciente ingresó el sábado 15 al Hospital de Aluminé con síntomas como fiebre mayor a 38°, mialgias, disnea y dolores abdominales. Ante una rápida desmejora debió ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zapala, donde requirió asistencia respiratoria mecánica.

A pesar de los esfuerzos, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en ese centro de salud. Ante la sospecha de un posible contagio de hantavirus, se enviaron muestras al Laboratorio Central, que terminó por confirmar el caso positivo.

El joven residía en la zona rural del centro de la provincia y realizaba tareas laborales vinculadas al campo. En la investigación preliminar se identificaron antecedentes de avistamiento de roedores y contacto con aves de corral.

Medidas de prevención

Debido a que la enfermedad se presenta en cualquier época del año en toda la región cordillerana, independientemente de la floración de la caña colihue, es necesario tomar ciertos recaudos.

Dentro de las recomendaciones se destaca la higiene y limpieza de las viviendas y espacios aledaños. Hay que tener en cuenta que para evitar la presencia de roedores se deben lavar los platos después de su uso, limpiar mesadas y suelos, almacenar la comida en lugares cerrados y mantener la basura en recipientes con tapa hermética.

Para que los roedores no entren y hagan nidos en las casas es necesario tapar los orificios en puertas, paredes, ventanas y cañerías; colocar la huerta y los leñeros lejos del hogar; y cortar el pasto y la maleza hasta un radio de 30 metros de la vivienda.

La mujer había comenzado con síntomas similares a los de una gripe común, lo que dificultó la detección de la enfermedad.

Es importante ventilar los lugares cerrados (viviendas, galpones, etc.) por lo menos 30 minutos y se recomienda hacerlo cubriéndose boca y nariz con un barbijo o pañuelo húmedo antes de ingresar. También se recomienda no barrer, ya que el polvo que se encuentra en el piso puede estar contaminado. Los pisos, mesas, cajones y alacenas deben lavarse con una parte de lavandina cada 10 de agua, dejar actuar por 30 minutos y enjuagar.

Para aquellas personas que vayan a acampar se les aconseja hacerlo en lugares permitidos y habilitados, lejos de malezas, basurales o pilas de leña; usar carpa con piso, cierres, sin agujeros, y evitar dormir a la intemperie.

En cuanto a los cuidados de los alimentos y residuos es necesario mantener la comida en recipientes cerrados durante el día y la noche; guardar y desechar los residuos en bolsas; y no acumular basura. Se recomienda consumir agua segura (embotellada, hervida, filtrada o clorada), tanto para beber, cocinar, lavar vajilla o cepillar los dientes.

Si se van a realizar paseos al aire libre en zonas de precordillera o cordillera se sugiere hacerlos por senderos habilitados, no ingresar a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras; y evitar llevarse a la boca tallos, hojas y frutos silvestres.

Es necesario utilizar antiparras, guantes, barbijo y ropa de trabajo adecuada si se está manipulando leña, frutos silvestres, o superficies deshabitadas. Si se encuentra un roedor vivo utilizar venenos o tramperas, no intentar golpearlo o matarlo. En caso de que el animal esté muerto, no hay que tocarlo ni manipularlo.