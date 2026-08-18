Personal del SIEN y de la Policía intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero se constató su fallecimiento. El cuerpo permanece en el lugar y aún resta establecer su identidad.

Murió un hombre tras descompensarse en plena Avenida Argentina: hay desvío de tránsito en el centro.

Un hombre murió durante la mañana de este martes luego de sufrir una descompensación en plena Avenida Argentina, frente a la sede del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Personal sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no logró revertir el cuadro.

El fallecimiento fue constatado alrededor de las 7:42 por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y efectivos de la Policía de Neuquén que trabajaron en el lugar.

Hasta el momento, el hombre no había sido identificado y su cuerpo permanecía sobre la avenida, dentro de un sector que fue vallado para permitir el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

Las ambulancias que participaron del operativo ya se retiraron del lugar luego de que los profesionales confirmaran que no era posible continuar con las tareas de asistencia. Según el protocolo para este tipo de situaciones, los cuerpos de personas fallecidas en la vía pública no son trasladados en las ambulancias del servicio de emergencias.

Corte en Avenida Argentina y desvíos

Como consecuencia del operativo, Avenida Argentina permanece cortada en sentido hacia el norte desde la intersección con calle Independencia.

Los automovilistas que llegan desde la zona del Parque Central y circulan hacia el norte por Avenida Argentina son desviados al llegar a Independencia. Desde allí, el tránsito puede continuar hacia el este por esa calle.

La interrupción afecta uno de los principales corredores de la ciudad, por lo que se recomienda a quienes circulen durante la mañana por el centro neuquino tener en cuenta el desvío y buscar vías alternativas hasta que finalice el procedimiento policial y pueda volver a habilitarse la avenida.

Por el momento, no se informó cuánto tiempo permanecerá vigente el corte, ya que su levantamiento dependerá de la finalización de las diligencias en el lugar.

Esperan las diligencias policiales

Tras la constatación del fallecimiento, quedaron pendientes las diligencias correspondientes por parte de la Policía. Una vez completadas esas actuaciones, se podrá avanzar con el retiro del cuerpo y con las medidas destinadas a establecer formalmente la identidad del hombre fallecido.

Mientras se desarrolla el procedimiento, el sector permanece resguardado y con presencia policial.

Otro estremecedor caso de muerte en plena calle

El pasado 28 de julio, un hombre en situación de calle de unos 40 años murió dentro de las instalaciones de un cajero automático del banco ICBC, ubicado en pleno centro de Neuquén.

El hallazgo se dio a primera hora de la mañana, cuando personal de limpieza asistió a trabajar a la sede bancaria, según informó el comisario inspector Marcos Mazzone a LM Neuquén.

Al arribar, se encontraron con el cadáver del hombre y dieron aviso inmediato a la Policía, que se hizo presente en el lugar, en Juan B. Justo 50.

El referente policial confirmó que no se hallaron signos de criminalidad. En el lugar se convocó personal de Criminalística y el médico legista, al tiempo que se dio aviso al Ministerio Público Fiscal (MPF).

Mazzone mencionó que en el lugar se hallaron objetos personales y elementos que indicaban que el hombre pernoctó en el lugar.