La víctima tenía 34 años y fue hallada sin vida dentro de un Volkswagen Suran. Antes del accidente, su expareja había alertado a la Policía porque no sabía dónde se encontraba.

Quién era el hombre que murió tras caer con su auto al lago Lácar.

El hombre que murió este domingo luego de que el auto que conducía se despistara sobre la Ruta Nacional 40 y terminara sumergido en el lago Lácar había sido denunciado como desaparecido horas antes del trágico episodio.

El accidente ocurrió alrededor de las 17, a pocos metros del acceso a la playa Catritre, en cercanías de San Martín de los Andes . El vehículo, un Volkswagen Suran, salió de la calzada por motivos que todavía son materia de investigación y terminó dentro del agua .

Durante las primeras horas del operativo existía incertidumbre sobre cuántas personas viajaban en el automóvil. Por ese motivo se desplegó un importante trabajo de búsqueda por tierra y agua, hasta que finalmente se confirmó que había un único ocupante y que se encontraba sin vida dentro del vehículo.

Su expareja había denunciado su desaparición

La víctima fue identificada como Cristian Coliluan, de 34 años. De acuerdo con la información conocida tras el accidente, su expareja había realizado una denuncia por su desaparición luego de que ambos mantuvieran una discusión.

La mujer había alertado sobre la ausencia del hombre al no poder establecer contacto con él ni conocer dónde se encontraba. Horas después se produjo el despiste sobre la Ruta 40 que terminó con el vehículo en las aguas del lago Lácar.

La investigación deberá determinar ahora la secuencia completa de lo ocurrido y establecer qué sucedió desde el momento en que Coliluan fue visto por última vez hasta el accidente.

Lo encontraron dentro del Volkswagen Suran

Tras recibir el aviso sobre la caída del vehículo al lago, se desplegó un operativo que involucró a distintos organismos de emergencia y seguridad.

Las tareas de búsqueda permitieron establecer que el Volkswagen Suran tenía un solo ocupante. Posteriormente, los rescatistas localizaron al conductor dentro del habitáculo y confirmaron que había fallecido.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía de Neuquén, integrantes del Cuerpo de Rescate de Bomberos Voluntarios, profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y personal de Prefectura Naval Argentina.

Prefectura intervino además con una embarcación para colaborar desde el lago, mientras otros equipos trabajaban desde la costa y en el sector de la ruta donde se había producido el despiste.

Investigan por qué cayó al lago Lácar

El operativo también obligó a afectar parcialmente la circulación sobre la Ruta Nacional 40. Personal de Tránsito trabajó durante varias horas para ordenar el paso de los vehículos mientras continuaban las tareas de rescate y recuperación.

Por el momento, no se informó oficialmente qué provocó que el Volkswagen Suran saliera de la calzada en el tramo cercano al acceso a Catritre.

Las pericias buscarán reconstruir la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que el vehículo perdió su línea de marcha, abandonó la ruta y terminó dentro del lago Lácar.