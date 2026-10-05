Tras el siniestro, los vecinos de Villa Ceferino redoblan los reclamos por disturbios y falta de seguridad en las inmediaciones de la canchita.

Iba borracho en moto y atropelló a una nena de 5 años en Villa Ceferino: se renovó el malestar vecinal

Una nena de 5 años fue atropellada por un motociclista, en inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio Villa Ceferino . La situación encendió nuevamente el reclamo de los vecinos que desde hace tiempo denuncian los constantes disturbios y juntadas que se producen alrededor del predio.

La menor atropellada sufrió un hundimiento y una fisura craneal, tuvo que ser trasladada de urgencia y fue intervenida quirúrgicamente durante la noche. Según informó la Policía , permanece internada en terapia intensiva y se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 19, en la zona de las calles San Lorenzo y Ruca Choroi , donde funciona una cancha en la que habitualmente se desarrollan torneos de fútbol, donde se reúne una significativa cantidad de personas, muchas de ellas provenientes de otros barrios. Los residentes de la zona aseguran que los partidos suelen estar acompañados por ruidos molestos y acumulación de basura, además de situaciones que generan preocupación durante la noche.

Una vecina contó a LM Neuquén que los reclamos no son recientes y que hace más de un año presentaron una nota ante la Municipalidad de Neuquén para pedir la colocación de reductores de velocidad y señalización vial en las inmediaciones.

Según explicó, los frentistas consideran que el movimiento que se genera alrededor de la cancha hace necesario contar con mayores medidas de prevención y ordenamiento del tránsito.

El temor, sostuvo, también está relacionado con el tipo de personas que se reúnen en el lugar durante algunos de los torneos. De acuerdo con su relato, muchos de quienes concurren no son vecinos del barrio y existe preocupación por situaciones de violencia, al punto de que algunos residentes prefieren no involucrarse directamente en los reclamos.

“Los vecinos no quieren salir a reclamar”, contó la mujer, quien aseguró que existe temor a plantear determinadas situaciones vinculadas con la cancha.

El accidente ocurrió justamente en un horario en el que había una importante cantidad de personas en las inmediaciones de la cancha. Según contó el comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de Tránsito de la Policía de Neuquén, cuando el motociclista atropelló a la niña, varias personas que estaban en el lugar comenzaron a perseguirlo. Por lo tanto, el joven decidió retirarse del sector y posteriormente se presentó en una dependencia policial para informar lo ocurrido.

El motociclista se entregó en la comisaría

En contacto con LM Neuquén, el comisario inspector Catalán manifestó que el joven motociclista -de 20 años- se presentó en la Comisaría Tercera y dijo que había atropellado a una niña. Según relató, el joven había abandonado el lugar porque un grupo de personas que se encontraba allí comenzó a seguirlo y quiso agredirlo.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el accidente ya había ocurrido y la niña había sido trasladada para recibir atención médica.

En un primer momento fue llevada al hospital Bouquet Roldán y posteriormente derivada al Castro Rendón debido a la gravedad de las lesiones. Los médicos constataron que presentaba un hundimiento y una fisura en el cráneo.

La menor fue intervenida quirúrgicamente alrededor de las 22 del domingo. De acuerdo con la información brindada por el comisario Catalán, la operación salió bien y la niña permanecía internada en terapia intensiva, estable y fuera de peligro.

El motociclista dio positivo en el test de alcoholemia

A partir de la intervención policial y de la gravedad del accidente, tomó medidas a la fiscalía. La doctora Noelia Stillger, de la Fiscalía de Delitos Genéricos, dispuso inicialmente la detención del joven de 20 años y el secuestro de la motocicleta para avanzar con la investigación.

Además, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 0,36 miligramos de alcohol por litro de sangre, según informó la Policía.

Otro de los datos incorporados a la investigación es que el joven no tenía licencia de conducir ni seguro. Durante la mañana del lunes fue trasladado a la Fiscalía, donde se realizó la formulación de cargos. Luego, la fiscalía dispuso su libertad mientras continúa la investigación y estableció que deberá presentarse en la Comisaría 21 todas las semanas durante cuatro meses.

La investigación buscará determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades correspondientes.