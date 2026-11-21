Desde las 9 de este sábado inició la tradicional actividad. Jinetes y payadores de toda la región se acercaron para participar.

Tras una exitosa primera jornada de celebración y baile que reunió a más de 10 mil personas , la 18° Fiesta Nacional del Chivito , la Danza y la Canción continúa este sábado 21 de noviembre con una de las propuestas más esperadas por el público: el Campeonato Nacional de Jineteada , que reúne a participantes de distintos puntos del país en Chos Malal .

Desde las 9 de la mañana, el Campo de Jineteada comenzó a recibir a jinetes, payadores y familias que llegaron desde diferentes localidades de Neuquén y otras provincias para disfrutar de una jornada dedicada a las tradiciones criollas, la destreza a caballo y las costumbres del norte neuquino.

La actividad comenzó con el tradicional desfile. Posteriormente, se desarrolló el acto oficial y se dio paso a las pruebas de riendas, una de las competencias que anteceden al campeonato.

La previa estuvo acompañada por la música y las improvisaciones de reconocidos payadores, entre ellos Juan Parada Curbelo, Nacho Besteiro, Carlos Marchesini, Beto Rodríguez, Julián Maraboly y Emiliano Saez, quienes aportaron el clima festivo a una jornada que combina deporte, cultura e identidad regional.

40 montas y premios por 25 millones de pesos

En diálogo con LM Neuquén, Juan Parada Curbelo, uno de los organizadores de la actividad, brindó detalles sobre el desarrollo del campeonato. “Iniciamos el desfile de los pueblos y de los parajes aledaños. Ahora vamos a seguir con lo que tiene que ver con las pruebas de rienda, que consisten en carreras de caballos a través de tambores para mostrar el trabajo de la doma y la mansedumbre de los caballos", explicó.

Curbelo detalló que la competencia principal se desarrollará en tres categorías tradicionales: gurupa con cinchera, bastos con encimera y crina limpia.

"Acá vienen jinetes de absolutamente todo el país y pelean por un premio a repartir de 25 millones de pesos y por una rastra de campeón en cada categoría", destacó. "Acá vienen jinetes de absolutamente todo el país y pelean por un premio a repartir de 25 millones de pesos y por una rastra de campeón en cada categoría", destacó.

Además, precisó que las pruebas de riendas también forman parte de la competencia y cuentan con un reconocimiento especial: un freno de plata.

El organizador confirmó que durante este sábado se disputará la primera fecha del campeonato, con un total de 40 montas. La actividad central comenzó pasadas las 14, luego de las destrezas criollas y el almuerzo.

"Mañana vamos a tener desafío de tropilleros a la mañana, que también consiste en que cada tropillero traiga su caballo y su jinete. Durante la tarde vamos a estar desarrollando también las 40 montas de campeonato para ya ver quién se consagra campeón de la decimoctava edición de la Fiesta Nacional del Chivito", adelantó.

Cómo continúa el Campeonato de Jineteada en Chos Malal

El cronograma de actividades tradicionales continuará durante el domingo 22 de noviembre, jornada en la que se definirán los campeones de esta nueva edición de la fiesta.

Las actividades comenzarán a las 10 con el desafío de tropillas, que se desarrollará en las categorías crina y bastos.

Seguidamente, se disputará la segunda fecha del campeonato, nuevamente con 40 montas distribuidas entre crina, gurupa y bastos.

La competencia concluirá con las finales de las tres categorías, que tendrán tres montas cada una, para definir a los grandes ganadores de esta edición.

La jineteada, una de las grandes tradiciones de la Fiesta del Chivito

La jineteada constituye uno de los principales atractivos de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, una celebración que año tras año pone en valor las costumbres, la cultura y las tradiciones del norte neuquino.

Además de los espectáculos musicales y la gastronomía regional, el encuentro ofrece un espacio para que jinetes, tropilleros, payadores y familias compartan las prácticas criollas que forman parte de la identidad de la región.