El incidente se produjo en las afueras de París y causó lesiones en otros 15 residentes. El incendio fue controlado y se eliminó el riesgo de fugas de gas.

El incendio comenzó en el piso 11 y afectó inicialmente a dos departamentos del edificio situado en las afueras de París.

Una persona murió y otras 30 resultaron heridas, entre ellas 15 bomberos y 15 vecinos, como consecuencia de un voraz incendio desatado en un edificio residencial de 18 pisos en Francia .

El siniestro ocurrió este jueves 19 de noviembre alrededor de las 17 en un complejo situado en el distrito de Larris de la localidad de Fontenay-sous-Bois, en el departamento de Val-de-Marne, en la periferia oriental de París.

De acuerdo con la información proporcionada por el ayuntamiento local y el Cuerpo de Bomberos de París (BSPP), las llamas se iniciaron en el piso 11 y afectaron a dos departamentos antes de propagarse hacia la planta superior.

Los equipos de rescate precisaron que una de las unidades siniestradas estaba habitada por una persona que padece síndrome de Diógenes, por lo que presentaba una gran acumulación de muebles, objetos y escombros que facilitó el avance del fuego.

La víctima fatal, confirmaron las fuentes, era residente del edificio y su cuerpo fue hallado dentro del mismo nivel donde comenzó el incendio.

Une pensée à mes voisins de Fontenay-sous-Bois et à tous les Fontenaysiens face à ce terrible drame. Toutes mes condoléances aux proches de la victime. Courage aux habitants touchés et aux secours mobilisés.#FontenaySousBois #incendie #Pompiers pic.twitter.com/vJqF5Ax6uq — Farouk Amri (@FaroukAmri01) November 19, 2026

En cuanto a los heridos, varios habitantes fueron asistidos principalmente por inhalación de humo, mientras que dos de los bomberos afectados debieron ser evacuados durante las tareas de extinción, aunque sus vidas no corrían peligro.

Para contener el avance de las llamas y rescatar a los ocupantes, se desplegaron más de 130 efectivos de bomberos junto a agentes policiales y cuadrillas municipales.

Durante el operativo, los residentes de las diez primeras plantas fueron evacuados del inmueble, mientras que quienes vivían en los niveles superiores al piso 11 debieron permanecer dentro de sus hogares hasta que la situación quedó controlada.

"Vi gente junto al fuego que no podía salir": el relato de los vecinos

El avance del fuego generó escenas de desesperación entre los habitantes del edificio, mientras el humo ganaba los pasillos y las escaleras.

"Vi gente junto al fuego que no podía salir", declaró uno de los vecinos tras abandonar el inmueble.

El incendio comenzó en el piso 11 y afectó inicialmente a dos departamentos del edificio situado en las afueras de París.

Otro residente describió a la cadena France Télévisions la maniobra que intentó realizar para alertar al resto de los ocupantes apenas detectó el incendio. "Intenté sacar a la gente, grité '¡Todos fuera!', e intenté salir por la escalera", relató el testigo.

"El fuego está controlado", confirmaron las autoridades

A través de la red social X, el prefecto de la policía de París, Patrice Faure, informó sobre la magnitud del despliegue y confirmó el fallecimiento en el lugar.

"Hoy (por el jueves), alrededor de las 17:00 horas, se ha declarado un violento incendio en un edificio de viviendas en Fontenay-sous-Bois, en Val-de-Marne. Más de 130 bomberos se han movilizado para combatir las llamas y rescatar a los vecinos", comunicó el funcionario.

En ese mismo mensaje, agregó: "A pesar de la rápida movilización de los bomberos, lamentablemente una persona falleció".

Posteriormente, el ayuntamiento de Fontenay-sous-Bois difundió un parte oficial en el que expresó su "profunda tristeza" por lo sucedido y confirmó la neutralización del peligro en el edificio. "El incendio ya está controlado y el riesgo relacionado con el gas ha sido eliminado", señalaron desde el municipio.

El gobierno local montó un dispositivo de emergencia en el patio de la escuela Langevin destinado exclusivamente a asistir a los residentes y familiares afectados por el siniestro. Por su parte, fuentes policiales indicaron que, según las primeras conclusiones de los peritajes, el episodio habría tenido un origen accidental.