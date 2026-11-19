Todo se inició con un llamado por un hombre con tendencias suicidas. El local afectado data de 1889 y permanecía cerrado.

El vehículo quedó bajo los escombros tras chocar con el bar y su conductor murió en el acto.

Un hombre de 46 años murió en Estados Unidos luego de escapar de un procedimiento policial e incrustar su camioneta contra un bar histórico del siglo XIX, cuya mampostería cedió y cayó sobre el vehículo .

El episodio ocurrió en el centro de Athens, en el estado de Georgia , donde el impacto destruyó una esquina de Magnolia's, un emblemático comercio construido en 1889 y ubicado en las inmediaciones del campus de la Universidad de Georgia.

Según comunicó oficialmente el Departamento de Policía del Condado de Athens-Clarke (ACCPD), el operativo se desplegó luego de que las autoridades recibiera n una alerta sobre un "hombre con tendencias suicidas" .

Los agentes lograron establecer contacto con el individuo, residente de la ciudad de Buckhead, pero el conductor escapó antes de ser asistido. Desde la fuerza aclararon que no lo "persiguieron".

Instantes después de evadir el control, la camioneta se estrelló contra el edificio, que sufrió un importante derrumbe. El conductor fue hallado sin vida en el lugar.

La Patrulla Estatal de Georgia (GSP) afirmó a la revista People que inicialmente no caratularon el hecho como un "accidente mortal" debido a que la causa no pudo establecerse hasta que el cuerpo fue retirado del vehículo.

“Allí estaba la camioneta dentro del edificio”: los relatos de los testigos

El impacto fue presenciado por estudiantes y vecinos que transitaban por los alrededores de la casa de estudios. En diálogo con la cadena WSB-TV, Emily Young, alumna de la Universidad de Georgia, contó lo que vio segundos antes de la colisión: "La policía estaba realizando una comprobación de bienestar y el individuo logró escapar".

Así quedó el emblemático comercio construido en 1889 en Georgia, tras el choque de un vehículo.

La testigo describió también la reacción de los policías y la trayectoria que tomó el vehículo hacia la fachada. "La policía optó por no perseguirlo. Parece que el individuo, el conductor, se estrelló contra el edificio, posiblemente a propósito. No estoy segura. Me dio mucha pena", admitió.

En sintonía, otra testigo identificada como Shelby Parks relató al mismo canal la escena con la que se encontró instantes después del estruendo. “Salí y allí estaba la camioneta dentro del edificio, y el edificio se estaba derrumbando sobre él”, afirmó.

El comunicado del bar y la campaña para reconstruir la histórica estructura

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, los responsables de Magnolia's, el bar donde se estrelló el vehículo, difundieron fotografías del antes y el después del choque, en las que se observa una montaña de escombros sobre la vereda.

“Lamentamos profundamente los sucesos ocurridos esta madrugada. Oramos por el conductor y su familia. Les pedimos que tengan presentes a la familia, a los empleados de Magnolia y a cualquier otro negocio afectado durante este difícil momento”, escribieron desde el comercio.

Y añadieron: “Gracias a nuestra comunidad por todo este apoyo. Amamos a nuestra familia de Magnolia. Los mantendremos informados en cuanto sepamos algo más”.

El impactoi del vehículo contra el histórico edificio en cuya planta baja funcionaba un bar causó un derrumbe.

Ante el cierre temporal del establecimiento y los costos de reparación, se abrió una campaña en la plataforma GoFundMe, donde los impulsores señalaron que "restaurar y reconstruir una pieza tan importante de la historia local va a ser una tarea enorme y compleja".

Además, manifestaron que estaban "plenamente comprometidos a devolverle la vida a este monumento histórico de forma segura y auténtica”.

Por su parte, el dueño del comercio, Murphy Wolford, se mostró optimista en cuanto al futuro en declaraciones a Historic Athens. “Reconstruiremos y reabriremos. Hay mucho trabajo por delante, pero estamos decididos a llevarlo a cabo”, enfatizó.