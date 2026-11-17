Con la llegada de los primeros días de calor, aumenta el uso del aire acondicionado y también las consultas por el mantenimiento de los equipos. Después de varios meses sin funcionar, los aparatos pueden presentar fallas que afectan su rendimiento justo cuando comienzan las temperaturas más altas.

En este contexto, los técnicos recomiendan realizar un service preventivo para comprobar el estado de los filtros, equipos que enfrían menos, pérdidas de agua, malos olores y problemas eléctricos. La cuestión no es solamente evitar quedarse sin refrigeración en medio de una ola de calor.

Un equipo sucio o con problemas de funcionamiento puede trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura deseada, aumentar el consumo eléctrico y acelerar el desgaste de sus componentes.

Qué hay que revisar antes de encender el aire acondicionado

El primer paso consiste en comprobar el estado general del equipo. En los modelos split, que son los más habituales en las viviendas, hay dos unidades que requieren atención: la interior, instalada dentro del ambiente, y la exterior, donde se encuentra el condensador. Una de las tareas más importantes es limpiar los filtros de la unidad interior, pues allí se acumulan polvo, pelusas y otras partículas que dificultan la circulación del aire. Cuando están obstruidos, el equipo pierde capacidad de refrigeración y necesita trabajar más para mantener la temperatura.

Esta tarea puede realizarla el propio usuario. Primero hay que apagar y desconectar el equipo, retirar los filtros, lavarlos con agua y dejarlos secar completamente a la sombra antes de volver a colocarlos. No conviene utilizar agua caliente ni productos abrasivos. Luego, durante la temporada de uso intensivo, una referencia razonable es limpiarlos cada dos a cuatro semanas, aunque la frecuencia depende del polvo del ambiente, la presencia de mascotas y las horas de funcionamiento.

También hay que revisar que la unidad exterior no esté cubierta por hojas, tierra u otros elementos que impidan la circulación del aire. La suciedad acumulada en sus serpentinas puede afectar el intercambio de calor y provocar un funcionamiento menos eficiente. Otro punto importante es comprobar que la manguera de desagüe no esté obstruida. Si el agua de condensación no puede salir correctamente, puede terminar goteando dentro de la vivienda. Por último, antes de utilizarlo durante varias horas, conviene probar el control remoto, verificar las pilas, seleccionar el modo frío y comprobar que el equipo responda correctamente.

Cuánto cobra un técnico por el service del aire acondicionado

El costo de poner a punto un aire acondicionado depende de la potencia, el estado del equipo, la profundidad de la limpieza y la necesidad de desmontar componentes. Actualmente, las referencias de precios relevadas en CABA y Gran Buenos Aires muestran que una limpieza y service básico de un split puede costar entre $35.500 y $81.500 por unidad. Si se necesita una limpieza profunda con desmontaje, el importe puede subir hasta aproximadamente $112.000.

La Cámara Argentina de Matriculación de Técnicos en Refrigeración, Electrónica y Climatización (CAMTREC), por su parte, publicó para el invierno de 2026 una tarifa sugerida de entre $145.000 y $160.000 para limpieza y mantenimiento sin desinstalar el equipo.

A estos valores se suma la visita de diagnóstico cuando el equipo presenta una falla. A manera de ejemplo, en Buenos Aires, una revisión técnica a domicilio se ubica aproximadamente entre $30.500 y $40.500. Si el problema es una pérdida de refrigerante, el trabajo es más costoso, pues una carga de gas R410A o R32 puede demandar entre $71.000 y $183.000, según el equipo y el servicio contratado. Si también hay que detectar y reparar una fuga, el presupuesto aumenta.

La diferencia entre los presupuestos responde a la potencia del equipo, el tipo de refrigerante, los materiales utilizados y la complejidad del trabajo. Por eso, antes de contratar conviene solicitar un detalle de las tareas incluidas y preguntar si el importe contempla materiales y repuestos.

Qué debe incluir un service completo

Una puesta a punto profesional no debería limitarse a lavar los filtros. El técnico tiene que revisar tanto la unidad interior como la exterior y comprobar que todos los componentes funcionen correctamente. Entre las tareas principales se encuentran la limpieza de las serpentinas, la turbina del ventilador, la bandeja de condensación y el sistema de drenaje. También corresponde limpiar la unidad exterior, verificar la circulación de aire y revisar los componentes eléctricos. A esto se suma el control de las presiones del refrigerante, la medición del funcionamiento del compresor y una prueba final en modo frío y, si corresponde, en modo calor.

La revisión permite detectar problemas antes de que se transformen en averías más importantes. También ayuda a identificar si el equipo tiene una capacidad adecuada para el ambiente donde está instalado.

Cuándo conviene llamar al técnico

Hay señales que indican que no alcanza con limpiar los filtros. Si el aire enfría poco, forma hielo en las cañerías o en la unidad interior, pierde agua de manera persistente, produce ruidos metálicos o despide olor a quemado, corresponde suspender su uso y solicitar una revisión y lo mismo ocurre cuando el equipo hace saltar la protección eléctrica o muestra códigos de error en el display.

Una recomendación importante es no intentar reparar por cuenta propia los componentes eléctricos ni intervenir en el circuito de refrigeración. Esas tareas requieren herramientas y conocimientos específicos.