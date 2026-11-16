Las autoridades mantienen cautela sobre las causas del siniestro. Qué definirá el regreso de las ocho familias evacuadas.

Tras el voraz incendio que destruyó por completo una colchonería del centro sur de Neuquén capital , donde debieron trabajar cerca de 100 bomberos de 12 dotaciones durante más de cuatro horas para sofocar las llamas, la investigación ingresó en una etapa clave para determinar qué desató el siniestro.

En tanto, la dramática situación habitacional de las ocho familias y los 15 vecinos evacuados de los departamentos superiores continúa supeditada a peritajes técnicos sobre la estructura.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Enrique Fraile , jefe de Bomberos de la Policía de Neuquén, detalló los avances de las pericias iniciadas apenas finalizaron las tareas operativas. Según explicó, el personal técnico despejó el área comercial y de acopio para reconstruir la escena, logrando precisar dónde comenzó el foco ígneo.

"Los daños fueron totales sobre el local de 200 metros cuadrados aproximadamente. Había muebles, colchones, todo eso fue consumido en su totalidad", indicó Fraile, y precisó: "el punto de origen lo pudimos ubicar en el sector del depósito, y sobre las causales en sí mismas estamos trabajando, estamos terminando de elaborar algunas conclusiones que necesitamos".

Respecto al origen concreto del fuego, el jefe policial mantuvo cautela y aclaró que aguardan el cruce de información con el área judicial y el Ministerio Público Fiscal antes de confirmar una mecánica definitiva. "Sería apresurado y no sería profesional de mi parte decir una causal sin tener todavía el trabajo del área judicial completo", sostuvo, aunque remarcó que "no se descarta ninguna hipótesis".

Omar Novoa

El impacto en los departamentos superiores

Fraile también describió cómo afectó el siniestro a las viviendas ubicadas en la planta alta del inmueble, cuyos ocupantes salieron de urgencia y hoy atraviesan una compleja incertidumbre habitacional. Si bien las llamas no ingresaron directamente a los departamentos, el calor y el humo provocaron daños considerables, especialmente en la parte trasera que linda con el depósito.

"En el sector de la parte posterior tuvo afectación por alcance de temperatura en las ventanas del primer piso y por gases de la combustión. Después se fue propagando hacia el frente, por eso revienta los vidrios", explicó el comisario. Además, señaló que en el interior de las viviendas hubo "ahumamiento generalizado", afectación en la pintura y rotura de aberturas.

Pese a la magnitud del episodio, la rápida evacuación permitió que los 15 moradores —en su mayoría adultos— resultaran ilesos. Entre el personal interviniente solo se registró un efectivo con un golpe leve en el hombro y asistencias preventivas por calor y deshidratación.

Sebastián Fariña Petersen

Cuándo volverán a sus casas los evacuados por el incendio

Mientras los damnificados buscan dónde reubicarse de manera provisoria, la posibilidad de regresar a sus hogares depende de una evaluación técnica estricta. En declaraciones a LM Neuquén, el subsecretario de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén, Luis López de Murillas, explicó los pasos administrativos dispuestos tras la emergencia.

"Nosotros actuamos junto con Bomberos ayer viendo en forma ocular si ameritaba la edificación algún desalojo o alguna sugerencia de que no permanezcan personas en la planta alta", señaló el funcionario municipal respecto a la restricción preventiva dictada apenas se controló el fuego.

Según detalló López de Murillas, el regreso de los vecinos recién podrá habilitarse una vez que se garantice la seguridad edilicia mediante un estudio especializado: "A partir de ahora le pedimos al propietario que realice una verificación técnica de la estructura con un profesional con incumbencias, algún ingeniero seguramente, que tenga la incumbencia de revisar la estructura y de decir si está idónea para poder volver a utilizarse. Esa es la actuación que desde Obras Particulares se hace: se solicita la verificación estructural".