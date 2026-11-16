Salieron corriendo del incendio en la colchonería y ahora no saben dónde vivir: la preocupante situación de ocho familias

El fuego destruyó el comercio y afectó los departamentos ubicados arriba. Los inquilinos escaparon entre el humo y algunos perdieron sus mascotas.

El incendio que destruyó por completo una colchonería del bajo neuquino no terminó cuando los bomberos lograron controlar las llamas. Para las ocho familias que vivían en los departamentos ubicados sobre el comercio, en Félix San Martín al 350, la emergencia continúa: tuvieron que abandonar sus hogares de manera repentina, quedaron sin poder regresar a buscar sus pertenencias y ahora intentan encontrar dónde quedarse mientras esperan respuestas sobre el futuro del edificio.

Este lunes, varios de los inquilinos se reunieron en las inmediaciones del inmueble y dos familias se acercaron a la Defensoría del Pueblo , en representación de los ocho hogares afectados. La preocupación es compartida: no saben cuándo podrán volver a sus viviendas, qué pasó con sus pertenencias ni quién se hará cargo de los gastos que implica tener que abandonar sus casas de un momento para otro.

Según contaron algunos de los vecinos, el aviso llegó de manera inesperada y fueron trabajadores que se encontraban en el edificio quienes alertaron sobre el incendio. En cuestión de segundos, el humo comenzó a invadir los departamentos y tuvieron que salir como pudieron.

Omar Novoa

Una de las personas que vive en el inmueble relató que escuchó gritos desde su departamento, ubicado hacia el sector de la ruta, y que al salir se encontró con la advertencia de que el edificio se estaba incendiando. Intentó juntar algunas pertenencias y rescatar a sus gatos, pero el humo avanzó tan rápido que apenas tuvo tiempo de escapar.

"Fue cuestión de segundos", describieron los vecinos al recordar cómo se llenaron de humo los ambientes. En medio de la desesperación, familias enteras salieron a la calle, algunas con niños pequeños y otras intentando poner a salvo a sus animales.

La situación de las mascotas fue uno de los momentos más dolorosos. Mientras algunos vecinos consiguieron sacar a sus animales, otros no tuvieron la misma suerte. Hubo pérdidas de mascotas y también rescates de último momento, en una evacuación que obligó a abandonar todo lo que había dentro de los departamentos.

Sebastián Fariña Petersen

Aunque el operativo de emergencia terminó sin personas heridas, según había informado Bomberos, las consecuencias para quienes vivían allí son importantes. El fuego consumió por completo el depósito de la colchonería, mientras que el humo y las altas temperaturas afectaron también los departamentos del primer y segundo piso.

Una noche de alojamiento y un futuro incierto

Después de la evacuación, los vecinos recibieron alojamiento durante la noche del domingo. Sin embargo, este lunes la situación volvió a ser incierta y varias familias no tenían un lugar definido donde permanecer.

"Somos vecinos, somos laburantes y no tenemos dónde ir", fue una de las expresiones que resumió la angustia de quienes se encontraron de un momento para otro sin casa. A eso se suma que, por razones de seguridad, no pueden ingresar al edificio para retirar ropa, documentación, elementos de trabajo y otras pertenencias.

Sebastián Fariña Petersen

Los inquilinos también señalaron que todavía no tienen precisiones sobre los pasos que deberán seguir ni sobre quién responderá por los gastos que deberán afrontar mientras no puedan habitar sus departamentos. La expectativa está puesta en las pericias y en las evaluaciones técnicas que permitan conocer el estado del inmueble.

Desde Bomberos les entregaron un certificado que, según relataron, establece la condición de destrucción total del lugar afectado. También gestionaron documentación para acreditar lo ocurrido ante sus trabajos y establecimientos educativos, entre otros trámites que deben resolver a partir de la emergencia.

Ante la falta de certezas, dos familias se acercaron este lunes a la Defensoría del Pueblo de Neuquén para recibir asesoramiento jurídico. Allí fueron atendidas por el área legal, que les explicó cuáles son los pasos posibles mientras se desarrollan las pericias para determinar las causas del incendio y las responsabilidades correspondientes.

Sebastián Fariña Petersen

Desde el organismo indicaron a LM Neuquén que, según lo relatado por los inquilinos, hasta el momento habían mantenido un buen diálogo con el propietario de la colchonería. También les informaron que la empresa contaría con un seguro que debería responder ante el siniestro, aunque será necesario esperar los resultados de las pericias para avanzar con las gestiones.

La Defensoría explicó que, ante un hecho fortuito como el ocurrido, corresponde analizar la cobertura del seguro y las obligaciones que puedan surgir a partir de los daños. En ese marco, brindó orientación sobre cómo proceder mientras se determina el alcance de las responsabilidades.

Uno de los puntos que más preocupa a los vecinos es precisamente el alojamiento. De acuerdo con lo que les transmitieron durante la consulta, deberán gestionar una solución con el propietario del comercio mientras se define la respuesta de la aseguradora.

Desde la Defensoría señalaron que, si eventualmente se presentan incumplimientos o no se alcanzan acuerdos, el organismo puede ofrecer una instancia de mediación para intentar resolver la situación con el seguro. También se pusieron a disposición para acompañar a las familias con asesoramiento y eventuales gestiones, de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo.