Una balacera desató una persecución que terminó con dos detenidos en Centenario

Los ataques a tiros comenzaron en Vista Hermosa y derivaron en una persecución que terminó con un choque contra un patrullero, dos detenidos y un arma secuestrada.

Dos episodios policiales relacionados entre sí generaron preocupación y un importante despliegue de efectivos durante la mañana de este domingo en Centenario . Todo comenzó con disparos contra una vivienda del barrio Vista Hermosa y continuó con una persecución que terminó en un choque, dos hombres detenidos y el secuestro de un arma de fuego.

El primer hecho ocurrió minutos después de las 8:30, en inmediaciones de las calles Cuba y Palacios, en el barrio Vista Hermosa . Allí, desconocidos efectuaron varios disparos contra una vivienda y provocaron daños materiales. Cuando llegaron los policías, no encontraron personas heridas.

A partir de la denuncia y de las primeras actuaciones, se desplegaron móviles de la Comisaría 52 y personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II. El procedimiento se extendió hasta media mañana e incluyó cortes de calles y desvíos para ordenar la circulación en el sector.

Sin embargo, mientras los policías trabajaban en ese lugar, se conocieron nuevas detonaciones que generaron alarma entre los vecinos de otro sector de la ciudad: el barrio Primeros Pobladores. Las dos situaciones estarían vinculadas y dieron lugar a un segundo operativo.

En ese contexto, efectivos de la Comisaría Quinta recibieron información sobre los posibles autores de los disparos, quienes se movilizaban en un Volkswagen Gol Trend blanco. Cuando lograron localizar el vehículo en la zona de la segunda meseta, comenzaron a perseguirlo.

La persecución terminó sobre calle Salta, a pocos metros de Manuel Sadosky y de la EPET 22. Allí, uno de los móviles policiales, una camioneta Toyota Hilux identificada con el número JP 1790, consiguió cerrarle el paso al automóvil. El conductor terminó impactando de frente contra el patrullero.

Gentileza Centenario Digital

Tras el choque, uno de los ocupantes fue reducido inmediatamente. El segundo intentó escapar a pie, pero los efectivos lograron alcanzarlo a una cuadra y también lo detuvieron. Ambos ofrecieron resistencia durante el procedimiento, que contó con el apoyo de personal de la División Motorizada, convocado para colaborar con el operativo.

Durante las actuaciones, los policías encontraron un arma de fuego en el sector. Además, se inició una búsqueda para determinar si los sospechosos habían descartado otros elementos mientras intentaban escapar.

Investigan si participaron en otros episodios

Entre los datos que trascendieron sobre los detenidos, se conoció que uno de ellos había sido objeto de un allanamiento en su domicilio semanas atrás. Ahora, los investigadores buscan establecer si ambos podrían estar relacionados con otros hechos de disparos registrados en la vía pública y con intentos de toma de terrenos en Centenario.

Por el momento, se trabaja para reconstruir la secuencia completa de los acontecimientos, establecer la participación de cada uno de los demorados y determinar si hubo otras personas involucradas. El despliegue policial se mantenía durante la mañana en los distintos sectores donde ocurrieron los procedimientos.

Por los hechos tomó intervención la Fiscalía de Actuación Genérica, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para esclarecer los ataques a tiros y la posterior persecución que terminó con dos hombres detenidos.