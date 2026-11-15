Le formularon cargos al detenido por matar a balazos a un joven en el loteo Venezia

La detención del sospechoso se realizó este sábado por la noche. Cómo ocurrió el crimen y qué se sabe sobre la identidad del fallecido.

La tarde de este sábado tuvo momentos de tensión en el loteo Venezia de la ciudad de Plottier por un fuerte ruido provocado por varios disparos . De acuerdo con la información a la que accedió LM Neuquén , este sábado 14 de noviembre pasadas las 11 , vecinos del sector escucharon las detonaciones y alertaron sobre la presencia de una persona tendida en la calle.

La situación motivó la rápida intervención de las autoridades. “La Policía cortó todo y mandó a la gente adentro”, aseguraron testigos. Tras el violento episodio, se conoció la detención de un hombre por la muerte de una persona.

Este sábado por la noch e fue detenido un hombre identificado como M.R . La fiscal Guadalupe Inaudi llevó adelante la audiencia de formulación de cargos este domingo al mediodía, donde se le atribuyó al sospechoso el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor.

También se pidió que permanezca detenido mientras avanza la investigación, lo que el juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló por un plazo de 4 meses.

No se podrá difundir la identidad de la víctima fatal

Este pedido fue fundamentado por un elevado riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, determinó la asistente letrada Agustina Jarry.

A su vez, señaló que el imputado intentó desviar la pesquisa con una versión falsa sobre lo ocurrido, ocultó el arma utilizada, se cambió de ropa, le pidió a un vecino que no entregara a la Policía los registros de sus cámaras de seguridad y conoce a vecinos que declararon como testigos presenciales del hecho.

Por otra parte, se dispuso la prohibición de difundir la identidad de la víctima, como así también la dirección del lugar en el que ocurrieron los hechos, con el objetivo de resguardar el lugar y proteger la intimidad del entorno de la persona fallecida, que al momento no han podido ser informadas del deceso.

El acusado ocultó el arma homicida en un tanque de agua

El brutal crimen ocurrió este sábado alrededor de las 10:15 horas en el barrio Venezia II. Desde Fiscalía indicaron que el imputado se encontraba en el patio delantero de su vivienda junto a su pareja y la vícitma, cuando tras una fuerte discusión efectuó al menos cinco disparos.

Uno de ellos impactó en el hombre de 32 años y le provocó una lesión cardíaca que le causó un shock hipovolémico.

Claudio Espinoza

"Lo maté"

Minutos después, M.R. abrió el portón de ingreso de la vivienda y arrastró el cuerpo desde el patio hasta la vereda. También se conoció que ocultó el arma utilizada en el tanque de agua de la vivienda.

La reconstrucción del brutal hecho fue captado por cámaras de seguridad. Inlcuso, en las imágenes se escuchó al acusado pedir ayuda a su madre y decir: "Lo maté".

Esta secuencia permitió descartar rápidamente la primera versión de los hechos, donde el autor del crimen dijo a las autoridades que la víctima había sido atacada por una persona que se movilizaba en una motocicleta.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda, el personal policial secuestró el revólver calibre 22 que estaba escondido en el tanque de agua, cartuchos, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.