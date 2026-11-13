Alerta máxima en Estados Unidos y suspensión de vuelos: qué dijo el secretario de Seguridad Nacional

La FAA suspendió todos los despegues en todo Estados Unidos. El Gobierno no descarta ninguna hipótesis, aunque pidió evitar especulaciones.

El Gobierno de Estados Unidos investiga el origen de una falla en las telecomunicaciones que obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar la suspensión nacional de los vuelos de salida . El s ecretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin , confirmó que la medida se tomó por precaución y que, hasta el momento, las autoridades no lograron establecer qué provocó la interrupción.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que el sistema de comunicaciones todavía conserva algunas capacidades operativas. Como prueba de ello, señaló que las aeronaves que ya estaban en el aire pudieron continuar sus operaciones y aterrizar.

“Todavía hay aviones aterrizando y, por tanto, todavía se están produciendo comunicaciones”, sostuvo Mullin.

La disposición de la FAA permite que los aviones que se encuentran en vuelo completen sus trayectos, pero impide que despeguen nuevas aeronaves desde los aeropuertos. La suspensión continuará hasta nuevo aviso, mientras que los vuelos internacionales que tengan como destino Estados Unidos serán evaluados caso por caso.

Por qué Estados Unidos suspendió los vuelos en todo el país

Mullin indicó que las comunicaciones presentan distintos niveles de funcionamiento y que, aunque existen sistemas redundantes, las autoridades resolvieron detener las operaciones aéreas por seguridad.

“Hay diferentes niveles de claridad, pero en la mayoría hay redundancia. Por extrema precaución decidimos dejar todo en tierra”, explicó.

Consultado sobre si la anomalía también alcanzaba a otros países, el secretario de Seguridad Nacional respondió que no contaban con información que permitiera confirmar una extensión internacional del problema.

También aseguró que dos áreas dentro de Estados Unidos mantenían sus comunicaciones sin inconvenientes, aunque evitó identificarlas públicamente.

La FAA y otras agencias federales investigan el origen de la falla

El funcionario confirmó que distintas agencias federales trabajan para determinar qué provocó la interrupción de las telecomunicaciones. Entre los organismos involucrados mencionó al Departamento de Defensa y al Departamento de Estado, además de las áreas con competencias específicas en materia de comunicaciones.

“No quiero decir que esto sea una crisis, pero lo es, porque estamos suspendiendo vuelos; tuvimos que imponer una suspensión nacional de vuelos en tierra. Es algo en lo que el Gobierno funciona bien”, afirmó.

Mullin también reveló que el presidente Donald Trump fue informado sobre la situación y que puso a disposición recursos y canales de comunicación para coordinar la respuesta de las distintas dependencias federales.

Según el secretario, el mandatario “tomó el liderazgo en esto de inmediato”.

La comparación con el 11-S y la posibilidad de un ciberataque

La suspensión representa la segunda ocasión desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en que la FAA dispone una paralización nacional de los despegues. En aquella oportunidad, Estados Unidos cerró su espacio aéreo civil y ordenó que los aviones que estaban volando aterrizaran.

El antecedente más reciente ocurrió en 2023, cuando la agencia interrumpió las salidas durante menos de dos horas por una falla en el sistema de avisos a las misiones aéreas.

Durante la conferencia, Mullin fue consultado sobre la posibilidad de que la interrupción generalizada de las telecomunicaciones estuviera relacionada con un ciberataque. Sin embargo, rechazó establecer comparaciones con los atentados de 2001 y evitó anticipar hipótesis.

“Ese es un camino por el que no voy a transitar”, respondió.

El funcionario insistió en que todavía no existe una explicación confirmada sobre el origen de la anomalía. “¿Sabemos aún qué lo causó? No. Vamos a investigarlo, pero no voy a hacer suposiciones”, manifestó.

Por último, aseguró que el Gobierno comunicará las novedades a medida que avance la investigación y se obtengan datos verificables: “Siempre queremos guiarnos por los hechos y nos guiaremos por los hechos. Y a medida que los tengamos, se los comunicaremos”.