El gremio ATEN fue convocado por el gobierno provincial a una nueva instancia de negociación

Recibieron la convocatoria en horas de la noche de este jueves mientras que el viernes tendrán el plenario de secretarios generales.

El gobierno neuquino convocó a los dirigentes del gremio ATEN a una nueva mesa de negociación paritaria correspondiente al 2027 prevista para el lunes 16 de noviembre. Así lo confirmaron en la noche de este jueves los dirigentes del sindicato docente.

Desde la Comisión Directiva de ATEN informaron que recibieron "la convocatoria a mesa de negociación para el día lunes en horas de la tarde". E indicaron que, como estaba previsto, este viernes viernes se realizará el plenario de secretarios generales.

El encuentro está previsto para el próximo lunes a las 18.30 en la sala Lafitte de Casa de Gobierno. De esta manera habrá una nueva instancia para avanzar y destrabar el conflicto salarial.

El reclamo docente, según explicó hace unos días la secretaria General de ATEN, Fany Mansilla, ya fueron planteadas en la mesa de negociación. Entre los principales puntos se encuentra un aumento del 50% al salario básico, junto con la aplicación del IPC anualizado.

Además, ATEN reclama que el adicional por presentismo sea incorporado al básico, de manera que deje de funcionar como un concepto salarial separado y pase a formar parte de la estructura remunerativa de los docentes.

Mansilla sostuvo que el sindicato considera que la Provincia tiene margen para mejorar la propuesta que realizó hasta el momento y cuestionó que los trabajadores de la educación sean, según su planteo, los únicos que todavía no lograron cerrar un acuerdo salarial para 2027.

Mandato de la asamblea al plenario

Pasadas las 13 de este jueves, los docentes de capital nucleados en ATEN aprobaron un paro de 48 horas para la semana próxima y otras 48 horas de huelga para la siguiente, en reclamo de un aumento salarial del 50%. Este viernes se realizará el plenario de todas las seccionales del que saldrá la continuación del reclamo.

La asamblea de la seccional capital de ATEN se realizó en el CPEM N° 72 con la participación de cerca de dos mil docentes quienes debatieron cómo seguirá su plan de lucha para reclamarle al Gobierno provincial mejoras en sus condiciones laborales.