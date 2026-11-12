La casa de estudios ya permite anotarse para el ciclo lectivo 2027 . Cómo hacerlo paso a paso y los requisitos .

UNCo: requisitos de preinscripción, ¿qué documentación digital y física se debe presentar para anotarse a las carreras 2027?

Para los miles de jóvenes de la Patagonia que quieran iniciar una carrera, la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) abrió el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027. La casa de estudio incluye más de 80 carreras de pregrado y grado distribuidas en distintas facultades y centros regionales de localidades de Neuquén y Río Negro.

El trámite ya puede iniciarse desde el pasado 1ro de noviembre y habrá tiempo hasta el 19 de diciembre , mientras que en febrero se abrirá una nueva convocatoria para ser alumnos de la universidad el próximo año.

Si bien puede haber cambios según cada unidad académica, el proceso de ingreso contempla dos instancias obligatorias : una preinscripción por internet y la posterior presentación de la documentación solicitada por la facultad, centro regional o asentamiento universitario elegido.

La UNCo ofrece más de 80 carreras.

Cómo inscribirse en la UNCo para el ciclo lectivo 2027

La inscripción tiene como primer paso completar un formulario digital a través del portal oficial de la universidad. Los interesados deben entrar a ingreso.uncoma.edu.ar, donde pueden consultar la oferta académica, identificar la carrera elegida y acceder a las indicaciones correspondientes para realizar la preinscripción.

El procedimiento comienza con la selección de la unidad académica y de la carrera. Luego, el aspirante debe completar sus datos personales y la información solicitada por el sistema de inscripción. Es importante dejar una dirección de correo electrónico de uso cotidiano, ya que allí se recibirán comunicaciones relacionadas con el trámite e indicaciones de la casa de estudio. Una vez finalizada la carga de información, se debe descargar la ficha de preinscripción. Ese comprobante forma parte de la documentación que se solicita para completar el ingreso.

El trámite se completa con el segundo paso: la presentación física de la documentación en la facultad o sede correspondiente. La fecha puede variar según cada unidad académica. En este punto, existen algunas excepciones que solo recibirán los documentos únicamente de forma digital.

La preinscripción comienza en en el sitio web oficial de la universidad.

Qué documentación digital y física se necesita para ingresar a la UNCo

La presentación de la documentación es clave en el proceso de inscripción. Los requisitos generales incluyen información personal y constancias que permitan acreditar su situación educativa. Entre los documentos que deben preparar los futuros estudiantes se encuentran:

Ficha de preinscripción: es el comprobante que se genera después de completar el formulario digital de ingreso.

es el comprobante que se genera después de completar el formulario digital de ingreso. Documento Nacional de Identidad : se solicita una copia del DNI, con el frente y el dorso.

: se solicita una copia del DNI, con el frente y el dorso. Certificado de estudios secundarios: se debe presentar el título o certificado que acredite la finalización de la escuela secundaria. Quienes hayan terminado el secundario, pero todavía no tengan el título definitivo, pueden presentar la constancia correspondiente.

se debe presentar el título o certificado que acredite la finalización de la escuela secundaria. Quienes hayan terminado el secundario, pero todavía no tengan el título definitivo, pueden presentar la constancia correspondiente. Certificado de materias adeudadas (de ser necesario): quienes todavía tengan asignaturas pendientes deben consultar las condiciones y plazos establecidos para su situación.

Además, existen requisitos adicionales para determinadas propuestas académicas. Los aspirantes al Profesorado en Educación Física deberán presentar un apto médico, mientras que para Medicina se solicitará el carnet de vacunación con las inmunizaciones correspondientes, entre ellas las de hepatitis B y antitetánica.

La UNCo cuenta con doce sedes en localidades de Neuquén y Río Negro. Claudio Espinoza

Qué carreras se pueden estudiar en la UNCo

La casa de estudios cuenta con más de 80 carreras y 108 títulos distribuidos en 12 localidades de Neuquén y Río Negro. La propuesta incluye tecnicaturas, licenciaturas, profesorados e ingenierías, con opciones vinculadas tanto con las actividades productivas de la Patagonia como con las ciencias sociales, la salud, la educación y la tecnología.

Entre las principales carreras disponibles se encuentran: