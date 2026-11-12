UNCo: requisitos de preinscripción, ¿qué documentación digital y física se debe presentar para anotarse a las carreras 2027?
La casa de estudios ya permite anotarse para el ciclo lectivo 2027. Cómo hacerlo paso a paso y los requisitos.
Para los miles de jóvenes de la Patagonia que quieran iniciar una carrera, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) abrió el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027. La casa de estudio incluye más de 80 carreras de pregrado y grado distribuidas en distintas facultades y centros regionales de localidades de Neuquén y Río Negro.
El trámite ya puede iniciarse desde el pasado 1ro de noviembre y habrá tiempo hasta el 19 de diciembre, mientras que en febrero se abrirá una nueva convocatoria para ser alumnos de la universidad el próximo año.
Si bien puede haber cambios según cada unidad académica, el proceso de ingreso contempla dos instancias obligatorias: una preinscripción por internet y la posterior presentación de la documentación solicitada por la facultad, centro regional o asentamiento universitario elegido.
Cómo inscribirse en la UNCo para el ciclo lectivo 2027
La inscripción tiene como primer paso completar un formulario digital a través del portal oficial de la universidad. Los interesados deben entrar a ingreso.uncoma.edu.ar, donde pueden consultar la oferta académica, identificar la carrera elegida y acceder a las indicaciones correspondientes para realizar la preinscripción.
El procedimiento comienza con la selección de la unidad académica y de la carrera. Luego, el aspirante debe completar sus datos personales y la información solicitada por el sistema de inscripción. Es importante dejar una dirección de correo electrónico de uso cotidiano, ya que allí se recibirán comunicaciones relacionadas con el trámite e indicaciones de la casa de estudio. Una vez finalizada la carga de información, se debe descargar la ficha de preinscripción. Ese comprobante forma parte de la documentación que se solicita para completar el ingreso.
El trámite se completa con el segundo paso: la presentación física de la documentación en la facultad o sede correspondiente. La fecha puede variar según cada unidad académica. En este punto, existen algunas excepciones que solo recibirán los documentos únicamente de forma digital.
Qué documentación digital y física se necesita para ingresar a la UNCo
La presentación de la documentación es clave en el proceso de inscripción. Los requisitos generales incluyen información personal y constancias que permitan acreditar su situación educativa. Entre los documentos que deben preparar los futuros estudiantes se encuentran:
- Ficha de preinscripción: es el comprobante que se genera después de completar el formulario digital de ingreso.
- Documento Nacional de Identidad: se solicita una copia del DNI, con el frente y el dorso.
- Certificado de estudios secundarios: se debe presentar el título o certificado que acredite la finalización de la escuela secundaria. Quienes hayan terminado el secundario, pero todavía no tengan el título definitivo, pueden presentar la constancia correspondiente.
- Certificado de materias adeudadas (de ser necesario): quienes todavía tengan asignaturas pendientes deben consultar las condiciones y plazos establecidos para su situación.
Además, existen requisitos adicionales para determinadas propuestas académicas. Los aspirantes al Profesorado en Educación Física deberán presentar un apto médico, mientras que para Medicina se solicitará el carnet de vacunación con las inmunizaciones correspondientes, entre ellas las de hepatitis B y antitetánica.
Qué carreras se pueden estudiar en la UNCo
La casa de estudios cuenta con más de 80 carreras y 108 títulos distribuidos en 12 localidades de Neuquén y Río Negro. La propuesta incluye tecnicaturas, licenciaturas, profesorados e ingenierías, con opciones vinculadas tanto con las actividades productivas de la Patagonia como con las ciencias sociales, la salud, la educación y la tecnología.
Entre las principales carreras disponibles se encuentran:
- Ciencias de la Salud: Medicina, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Nutrición y Tecnicatura Universitaria en Farmacia.
- Ciencias Sociales: Abogacía, Psicología, Sociología, Servicio Social, Ciencia Política y Comunicación Social.
- Economía y Administración: Contador Público, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración.
- Ingeniería y Tecnología: Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Petróleo.
- Informática: Licenciatura en Sistemas de Información, Licenciatura en Ciencias de la Computación, Profesorado en Informática y Tecnicaturas en Desarrollo Web y Administración de Sistemas.
- Educación y Humanidades: Profesorados y licenciaturas en Historia, Letras, Geografía, Filosofía y Ciencias de la Educación.
- Turismo: Licenciatura en Turismo, Guía Universitario de Turismo y Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos.
- Ciencias Naturales y Producción: Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Biología Marina, Licenciatura en Ciencias Biológicas, Ingeniería en Recursos Naturales y carreras vinculadas con la tecnología minera.
Te puede interesar...
Leé más
Preinscripción en la UNCo: las dos carreras que ganan terreno y destronan a las más tradicionales
Conflicto sin salida en la UNCo: endurecen el plan de lucha y se vienen días críticos
Sigue la purga en el Estado neuquino: despidieron a dos porteros con récord de faltazos y a una policía
Noticias relacionadas