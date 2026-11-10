Gaido y Figueroa anunciaron 11 mil soluciones habitacionales para los trabajadores del Parque Industrial Capital

El proyecto contempla 3.200 lotes que estarán emplazadas en un predio de casi 300 hectáreas en el norte de la capital provincial.

El i ntendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa presentaron este martes un nuevo desarrollo urbanístico destinado a los trabajadores de las empresas empadronadas en el Parque Industrial Capital . El proyecto contempla 3.200 lotes y permitirá generar alrededor de 11.000 soluciones habitacionales, en un predio de 289 hectáreas ubicado al norte de la ciudad, junto al sector industrial.

La iniciativa forma parte de una política conjunta entre el Municipio y el Gobierno provincial que busca vincular el crecimiento productivo de Neuquén con el acceso a la tierra y la vivienda para las familias trabajadoras.

“Estamos lanzando un nuevo desarrollo urbanístico en la ciudad y lo hacemos con mucho orgullo junto a Rolo, poniendo el énfasis en los trabajadores neuquinos. Así como lanzamos un Parque Industrial destinado exclusivamente a empresas neuquinas, que son las que invierten y tienen la camiseta puesta, ahora estamos presentando un desarrollo habitacional pensado para quienes trabajan en esas empresas”, expresó el intendente.

Gaido destacó que se trata de un desarrollo que se viene trabajando desde hace tres años y que tiene como prioridad a los trabajadores neuquinos. En ese sentido, recordó que la propuesta se inscribe en una política de planificación urbana que la ciudad sostiene desde hace seis años. “Hace siete años que no hay tomas en la ciudad y eso tiene que ver con una decisión que tomamos desde el primer día. Quiero agradecerle al gobernador por las oportunidades que tenemos ahora de acelerar los tiempos, de trabajar codo a codo para desarrollar los servicios y generar soluciones para cada familia trabajadora neuquina”, destacó el jefe comunal.

Durante el encuentro se presentó el esquema de preinscripción, que estará disponible mediante un código QR. Los interesados podrán postularse hasta el 26 de febrero de 2027. En marzo se dará a conocer el plan de obras y en julio comenzarán los trabajos de infraestructura y el proceso de compra de los lotes. La planificación contempla que las obras estén finalizadas durante 2028.

Política pública de Neuquén

Gaido también vinculó el nuevo proyecto con la reciente adjudicación de 2.220 lotes con servicios que se realizó el pasado sábado en el Ruca Che y afirmó que “eso viene a continuar una política pública. En total estamos hablando de 8.200 lotes con servicios. El acceso a la tierra con infraestructura es un derecho que tienen que tener los trabajadores neuquinos y, en este caso, también van a tener la posibilidad de adquirir su lote a través de este proyecto”.

El jefe comunal destacó, además, el funcionamiento del sistema de recupero del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). “Tenemos el orgullo de que el 90% de las familias que accedieron a estos lotes paga sus cuotas y eso nos permite retroalimentar el instituto. Nos decían que iba a generar un déficit permanente para la Municipalidad y demostramos que somos capaces de llevar adelante una política pública sostenible”.

“Queremos ir mucho más rápido y por eso es fundamental trabajar en equipo con el gobernador, el IMUH y la Provincia. Este proyecto ya es una realidad, tiene su proyecto ejecutivo y vamos a comenzar las obras. La prioridad son los trabajadores registrados de las empresas vinculadas al Parque Industrial. El superávit está puesto en estas obras. Para eso sirve tener las cuentas ordenadas: para hacer un desarrollo ordenado, sin tomas”, agregó.

Por su parte, el gobernador Figueroa relacionó el crecimiento demográfico de Neuquén con la necesidad de generar nuevas oportunidades de empleo y vivienda.

“Este año vamos a tener 30.000 nuevos neuquinos. Antes los ratios siempre nos daban mal. Nos empezamos a ocupar de trabajar con las empresas neuquinas y de premiar a quienes generan trabajo en la provincia. Así disminuyó un 50% la desocupación, dando prioridad a las empresas neuquinas y a quienes generan empleo y contratan neuquinos. Nuestro programa es que en 2028 quienes cumplan estas premisas no paguen Ingresos Brutos”, señaló.

El mandatario explicó que la política de generación de empleo debe estar acompañada por soluciones habitacionales y agregó: “¿Qué tiene que ver todo esto con la posibilidad de tener casas o lotes? Que inmediatamente comenzamos a pensar que, si damos oportunidades para el trabajo, también tenemos que dar oportunidades para que se generen viviendas”.

Además, anunció que los beneficiarios podrán acceder a créditos de construcción a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), mediante un esquema no bancario articulado con el programa Habita Neuquén.

“Diseñamos un plan no bancario y, así como nos pudimos complementar con el trabajo que hace la Municipalidad, vamos a acelerar los tiempos con estos créditos para que las familias puedan acceder al financiamiento de su vivienda hipotecando su terreno. En julio de 2027 van a poder financiar su terreno y su casa. Van a pagar su terreno al IMUH, que tiene la obligación de reinvertir esos recursos en nuevos loteos, y además van a poder acceder a un financiamiento de hasta 150 millones de pesos para construir la vivienda que quieran”, detalló.

@Rolo_Figueroa

“Creo que hoy se llevan un doble beneficio: primero, van a poder tener un terreno y, segundo, cuando lo tengan van a poder hacer la casa que quieran. Estamos convencidos de que tenemos que mejorar los metros cuadrados de quienes viven en Neuquén, con escuelas y hospitales como la gente”, concluyó.

Por su parte, la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, recordó que la ampliación del ejido urbano, que comenzó a proyectarse en 2022, tuvo como objetivo no solamente incorporar tierras, sino también generar nuevas oportunidades para el crecimiento de la ciudad.

“Hoy estamos viendo aproximadamente 20.000 soluciones habitacionales, y eso no es menor. Tomamos la decisión de avanzar con la regularización, pero también de crear una política pública que garantice el acceso a la tierra, a un lote y ahora también a la vivienda, a partir del trabajo conjunto que estamos realizando con el Gobierno provincial”, explicó.

“Proyectamos un Parque Industrial que va a generar 25.000 puestos de trabajo. Al lado del Parque Industrial está este desarrollo, donde las familias podrán acceder a su propia vivienda”, agregó.

“Queremos que la ciudad crezca y se desarrolle. Por eso planificamos, marcamos un rumbo y tenemos claridad sobre hacia dónde vamos. Pensamos en nuestra gente y en que tenga oportunidades. Estamos frente a una mini ciudad que contempla trabajo y vivienda, con escuelas, centros de salud y transporte público. La ciudad de Neuquén, en conjunto con el Gobierno provincial, tiene algo muy importante: un rumbo”, concluyó.

Una nueva ciudad

El titular del IMUH, Marco Zapata, brindó detalles técnicos del proyecto y explicó que el desarrollo se emplazará sobre 289 hectáreas prácticamente contiguas al Parque Industrial Capital, en el sector norte de la ciudad.

“Este no es un desarrollo más. Para poder implantarlo llevamos adelante dos años de estudios y trabajo con distintas instituciones, entre ellas los colegios de arquitectos, ingenieros y agrimensores, entidades vinculadas al ambiente y universidades. También utilizamos escáneres para conocer qué había debajo de la tierra y determinar cuál era la capacidad de acogida del terreno y cómo podíamos llevar adelante la infraestructura”, explicó.

El funcionario precisó que el proyecto contempla 3.204 lotes de diferentes densidades, que permitirán generar aproximadamente 11.000 soluciones habitacionales: “Entendemos que cuando uno desarrolla un sector como este, que está alejado de la ciudad urbanizada y de las vías de comunicación actuales, tiene que generar prácticamente una ciudad. Por eso lo pensamos con equipamiento de salud, educación, establecimientos y espacios comerciales. Tiene que funcionar como una pequeña ciudad”, señaló.

Zapata detalló que el diseño contempla un sistema de macro manzanas, con diferentes densidades y pequeños barrios dentro del mismo desarrollo. Los sectores externos tendrán grandes espacios de circulación, corredores para el transporte público y viviendas multifamiliares, mientras que hacia el interior se priorizará la circulación peatonal, los espacios verdes y las viviendas unifamiliares.

Entre las tipologías previstas se encuentran aproximadamente 1.100 lotes de 8 por 30 metros, 300 lotes multifamiliares y sectores destinados a distintas modalidades de construcción.

También se proyectan espacios verdes, áreas de esparcimiento y sectores comerciales de cercanía. “En todos los lugares que desarrollamos pensamos en sectores comerciales, tanto para financiar la ejecución de los loteos como para que las familias tengan comercios cerca de sus viviendas”, agregó.

El acompañamiento del sector empresario

El presidente de FECENE, Daniel González, agradeció a ambos gobiernos por incorporar la necesidad habitacional de los trabajadores de las empresas neuquinas a la agenda de desarrollo.

“La nutrida presencia de nuestros empleados y de nuestras empresas demuestra la necesidad que hay. Quiero agradecer al Gobierno municipal y provincial por estar teniendo en cuenta esta problemática”, expresó.

González destacó especialmente que la propuesta no se limita a la adjudicación de terrenos, sino que incorpora herramientas de financiamiento para construir las viviendas: “No solamente se va a dar un lote, sino también la posibilidad de acceder a una vivienda a través de un crédito de Habita Neuquén. Eso emociona porque realmente el tema de la vivienda nos preocupa a todos. El Gobierno lo está teniendo en cuenta y tenemos que ser agradecidos. Lo agradezco profundamente”, manifestó.

Junto a @Rolo_Figueroa anunciamos un nuevo desarrollo urbanístico de 289 hectáreas al norte de la ciudad, destinado a trabajadores del Parque Industrial Capital.

Se proyectan 3.200 lotes y unas 11.000 soluciones habitacionales. pic.twitter.com/4NPoGHLlUe — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) November 10, 2026