El rescate fue el sector de la calle Batilana en Plottier. Defensa Civil y Bomberos también asistieron a una mujer embarazada cuyo auto quedó encajado.

Rescataron a dos hombres que quedaron varados en una isla del río Limay mientras navegaban en tablas de SUP

Dos hombres de unos 40 años, oriundos de Neuquén capital, fueron rescatados este domingo por personal de Defensa Civil de Plottier luego de quedar varados en una isla del río Limay, en el sector de la calle Batilana . Los hombres habían cruzado hasta ese lugar sobre tablas de Stand Up Paddle (SUP), pero al intentar regresar a la costa se encontraron con dificultades para atravesar la correntada y entraron en pánico.

El llamado de emergencia ingresó alrededor de las 19 y activó un operativo que contó con la participación de Defensa Civil , guardavidas y Bomberos . La intervención se realizó con una embarcación semirrígida y una canoa, ya que se trata de un sector del río con condiciones complejas para la navegación, poca profundidad y corrientes fuertes.

Corina Vidal , directora de Defensa Civil de Plottier , explicó a LM Neuquén que al recibir el aviso se puso en marcha el protocolo de rescate y se convocó a los guardavidas que se encontraban disponibles para colaborar. La zona donde habían quedado los hombres, en el sector de Batilana hacia el fondo y en dirección a Senillosa, presenta dificultades para ingresar con embarcaciones debido a la presencia de correntadas y sectores de escasa profundidad.

“Sabíamos que esa zona es complicada para navegar porque hay mucha correntada y no hay profundidad”, explicó Vidal. Por ese motivo, se organizó el operativo con el semirrígido de Defensa Civil y el apoyo de los guardavidas, que debieron acercarse hasta el lugar para concretar el rescate.

Según detalló la funcionaria, los dos hombres se encontraban solos y se desplazaban sobre tablas de SUP. Cuando intentaron volver desde la isla, no pudieron completar el cruce y el temor ante la situación les impidió continuar. Una vez que el personal logró llegar hasta ellos y llevarlos nuevamente a la orilla, fueron asistidos por los equipos de emergencia.

Los dos fueron rescatados en perfectas condiciones y no presentaban signos de haber consumido alcohol, de acuerdo con lo observado por el personal que intervino. Vidal señaló que posiblemente el susto que atravesaron haya influido en su reacción.

Dos hombres tuvieron que ser rescatados en el río Limay en Plottier.

Después del rescate, desde Defensa Civil solicitaron que familiares se acercaran a buscarlos para evitar que volvieran a ingresar al río y continuaran navegando en esas condiciones.

Un sector de difícil acceso y con mucha concurrencia

El episodio ocurrió en un sector de Batilana al que suele acercarse mucha gente para pasar el día y bañarse en el río. Sin embargo, el acceso hasta la costa requiere dejar los vehículos y caminar aproximadamente dos kilómetros, una característica que también complica la llegada de los equipos de emergencia.

Vidal insistió en la importancia de tomar precauciones antes de ingresar al agua, especialmente en lugares donde la correntada y la profundidad pueden cambiar las condiciones de navegación. La directora pidió respetar la cartelería y las recomendaciones del personal de guardavidas y Defensa Civil.

Gentileza Defensa Civil de Plottier

El operativo también contó con la colaboración de Bomberos, que se acercaron con una canoa a pedido de Defensa Civil y participaron del rescate. La intervención se realizó en conjunto con los equipos que trabajan en la prevención y asistencia durante la temporada de mayor actividad en las costas.

La funcionaria explicó que este año el personal de guardavidas pasó a depender de Defensa Civil y que, aunque la temporada oficial todavía no comenzó, ya se encuentran coordinando acciones para responder ante situaciones de emergencia.

La temporada de guardavidas comenzará formalmente el próximo 15 de noviembre. Para esa fecha, además, está previsto realizar un simulacro de rescate con los distintos equipos que participarán del operativo de verano.

También rescataron a una mujer embarazada cuyo auto quedó encajado

Durante la misma jornada, Defensa Civil de Plottier intervino en otro operativo, esta vez para asistir a una mujer embarazada que había quedado encajada con su vehículo en un sector cercano al río, frente al predio de UPCN, en la zona de La Herradura.

Los Bomberos y Defensa Civil de Plottier sacaron la camioneta de una mujer embarazada que quedó encajada en el río.

Según relató Vidal, la mujer se acercó hasta la base de Defensa Civil para pedir ayuda luego de que el auto quedara atrapado en un sector de difícil acceso, donde hay mucha piedra bocha y las condiciones del terreno impiden el ingreso sencillo de los vehículos.

La mujer estaba acompañada por dos hombres y, ante el pedido de asistencia, se activó un operativo conjunto con Bomberos para poder retirar el automóvil del lugar.

La directora de Defensa Civil volvió a remarcar que es importante evitar el ingreso de vehículos a sectores donde no está permitido o donde las condiciones del terreno pueden provocar que queden atrapados. En particular, pidió prestar atención a la cartelería y no acercarse con los autos hasta zonas de piedras o de difícil circulación.

Con el inicio de la temporada de verano, Plottier reforzará los controles y las tareas preventivas en la costa del río Limay. El operativo abarcará desde La Herradura hasta el complejo Nepen Hue y contará con la participación de Defensa Civil, guardavidas, Policía y otras instituciones.

“Que respeten la cartelería, que cuando empiece la temporada sigan los consejos de los guardavidas y de Defensa Civil, y que sean cautelosos a la hora de meterse al río”, fue el pedido de Vidal ante los dos episodios que requirieron asistencia durante la jornada.