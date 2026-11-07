Cuál es el otro histórico comercio del Bajo Neuquino que cerró sus puertas

A meses del cierre del bazar Para Tí, que estuvo 68 años en Neuquén, y de la tradicional zapatería Cuatro Ases, otra tienda con más de 50 años bajó la persiana.

Otro comercio histórico de Neuquén cerró sus puertas y se sumó a la lista de negocios tradicionales que dejaron de funcionar en la ciudad. Esta vez fue el turno de Tiendas Ranch , la tienda de indumentaria familiar ubicada en Sarmiento 222, que después de más de 55 años de trayectoria dejó de atender al público.

La noticia llegó a través de un mensaje que sus propios responsables enviaron a LM Neuquén , en el que expresaron la tristeza que atraviesa la familia por el final de una actividad que durante décadas formó parte de la vida comercial neuquina. No se trata solamente del cierre de un local, sino también de la despedida de un emprendimiento que construyó vínculos con varias generaciones de clientes.

Las persianas bajas de este tradicional comercio llegó meses después de que cerró el tradicional bazar Para Ti, a pocos metros y la zapatería Cuatro Ases. Todos comercios que vieron crecer a Neuquén y a sus vecinos.

Sebastián Fariña Petersen

“Tiendas Ranch, una tienda familiar ubicada en Sarmiento 222, cierra sus puertas después de más de 55 años de trayectoria en nuestra ciudad”, comunicaron. En el texto destacaron los años de trabajo, esfuerzo y dedicación, además de las historias y los recuerdos compartidos con quienes eligieron el comercio a lo largo del tiempo.

Sus dueñas destacaron que fueron más de cinco décadas de "compromiso, de trabajo y de vínculos con generaciones de clientes que acompañaron a lo largo de los años”. En el mensaje reconocieron además que no es sencillo despedir un lugar que significó tanto para la familia.

Después de ese primer contacto, los responsables del negocio no volvieron a responder las consultas de este diario. Sin embargo, al llegar hasta la dirección de Sarmiento 222, se pudo constatar que el local ya se encuentra cerrado, sin mercadería ni prendas de vestir en su interior y con trabajos de refacción en marcha.

Aunque no hubo una explicación oficial sobre los motivos de la decisión, vecinos de la zona señalaron que el comercio habría sido alcanzado por la crisis económica y la caída de las ventas, una situación que golpea a distintos rubros y que vuelve cada vez más difícil sostener los negocios tradicionales.

Más de cinco décadas de historia familiar

Los orígenes de Tiendas Ranch se remontan a junio de 1968, cuando el emprendimiento comenzó a funcionar a partir de una sociedad entre las familias Basso y Rosenfeld. Con el paso de los años, el negocio se consolidó como una tienda conocida por varias generaciones de neuquinos y también tuvo presencia en Centenario -local que continúa abierto-, donde su trayectoria llegó a ser reconocida por el municipio durante los festejos por el centenario de la ciudad, al ser nominada como Comercio Histórico.

Sebastián Fariña Petersen

La tienda atravesó distintas etapas y fue adaptando su propuesta a los cambios en los hábitos de consumo. En sus comienzos, estaba más orientada a las necesidades de las familias y los trabajadores rurales; con el tiempo, fue modificando su oferta para acompañar las transformaciones de la ciudad y de sus clientes.

En una entrevista realizada años atrás, Cynthia Rosenfeld había repasado parte de esa historia familiar y el esfuerzo que implicó sostener el negocio durante décadas. También había recordado cómo los clientes que habían comprado allí de chicos regresaban años después acompañados por sus propios hijos, con recuerdos de sus visitas a la tienda.

Esa relación con el público fue uno de los aspectos que marcaron la identidad del comercio. La continuidad del negocio también estuvo ligada al trabajo de distintas generaciones de la familia, que mantuvieron la actividad durante más de medio siglo.

Tiendas Ranch de Centenario continúa abierto. Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo con los registros del área de Comercio de la Municipalidad de Neuquén, el establecimiento figura en el sistema con habilitación desde 1986, aunque sus inicios se ubican entre 1969 y 1970. Desde el municipio indicaron que, hasta el momento de la consulta, sus responsables todavía no habían iniciado el trámite de baja de la licencia comercial.

Las últimas titulares registradas son Cynthia, Daniela y Patricia Rosenfeld, mientras que Ana Gramajo se desempeñaba como encargada del local.

Otros comercios que cerraron

Además de los tradicionales comercios que cerraron en los últimos meses, también hubo otros cierres importantes en la capital neuquina.

El supermercado Vea de la calle Lainez 115 de Neuquén cerró definitivamente sus puertas al público el 30 de octubre pasado y actualmente se realizan tareas de desarme de la infraestructura del establecimiento.

La confirmación llegó a través de un cartel colocado en la puerta del local, donde la compañía Cencosud informó que la sucursal dejará de operar y que la situación ya fue comunicada a sus colaboradores. También señaló que se encuentran evaluando alternativas para cada uno de los trabajadores, aunque no brindó precisiones sobre cómo se resolverá la continuidad laboral de las 22 personas que se desempeñaban allí.

También cerró la sucursal de Megatone en Neuquén que si bien dejó de atender al público, continúa atendiendo a los clientes que compraron por internet. Y otros de los grandes comercios que cerraron en los últimos meses fue el mayorista Diarco.