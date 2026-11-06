El Papa León XIV inicia su gira por Sudamérica: cuál es la hoja de ruta del Sumo Pontífice

El pontífice despegó desde Roma y llega este viernes a Uruguay en la primera parada de una gira internacional que luego seguirá por Argentina y Perú.

El papa León XIV partió del Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino este viernes, con destino a Uruguay.

El Papa León XIV inició formalmente su sexto viaje apostólico a Latinoamérica con el despegue del avión papal desde el aeropuerto internacional "Leonardo da Vinci" de Fiumicino, en Roma . El vuelo, operado en un Airbus A330-900 de la compañía ITA Airways, partió minutos después de las 3 de la madrugada de este viernes, hora argentina, con destino a Montevideo , la capital de Uruguay .

Se trata del comienzo de una hoja de ruta oficial que incluye también visitas programadas a Argentina y Perú , con un regreso a suelo italiano previsto para el próximo 17 de noviembre.

Tras completar un trayecto aéreo estimado en más de trece horas , la comitiva vaticana fijó su llegada a suelo uruguayo para la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional "General Cesáreo L. Berisso" de Montevideo-Carrasco.

El papa León XIV aborda en Roma el vuelo en el que inició su sexto viaje apostólico a Latinoamérica.

El recorrido en territorio uruguayo representa la segunda visita de un Jefe de la Iglesia Católica a ese país en la historia reciente, tras las actividades pastorales que encabezó San Juan Pablo II en los años 1987 y 1988.

Qué hará el Papa León XIV en Uruguay

El itinerario en Montevideo, según información oficial del Vaticano, prevé una recepción oficial en la Plaza de la Independencia frente a la Torre Ejecutiva, donde el Santo Padre mantendrá un encuentro institucional con el presidente Yamandú Orsi.

Posteriormente, la agenda del primer tramo contempla reuniones con autoridades locales, integrantes del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil, además de una visita al Edificio José Artigas y la posterior celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago junto al clero local.

El Pontífice permanecerá en suelo uruguayo hasta el 8 de noviembre para luego continuar con las escalas fijadas en la Argentina y culminar el periplo en el Perú.

La última etapa del recorrido internacional posee un significado particular para la trayectoria personal del Santo Padre, porque el primer Papa nacido en Estados Unidos desarrolló una extensa labor en territorio peruano durante más de dos décadas, desempeñándose inicialmente como misionero y posteriormente como obispo de la diócesis de Chiclayo, antes de asumir su responsabilidad como Obispo de Roma.

Los mensajes del Papa en pleno vuelo

Durante el trayecto sobre el espacio aéreo italiano rumbo a América del Sur, el Papa León XIV envió un telegrama protocolar al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

En el texto, el Pontífice encomendó "los deseos de paz y fraternidad de esos pueblos a la intercesión de la Virgen María y de los santos que les proclamaron el Evangelio de la caridad", manifestando además sus oraciones por la prosperidad de la nación europea.

El Papa León XIV regresa al continente que lo vio servir durante más de veinte años.

Por su parte, el mandatario italiano respondió al saludo del Santo Padre y subrayó el significado de la travesía pastoral. Mattarella expresó que la visita "despertará grandes esperanzas y será una inspiración no solo para los pueblos amigos de ese continente, sino para el mundo entero", remarcando que el trayecto es seguido con expectativa ante los escenarios de desigualdad y los efectos de los conflictos internacionales.

Un regreso especial a Sudamérica

En tanto, el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, hizo referencia al propósito institucional y al vínculo del Pontífice con el continente sudamericano.

Parolin señaló que "incluso en América Latina, existe más que nunca la necesidad de superar las profundas polarizaciones sociales, y la misión primordial de la Iglesia es dar testimonio de la unidad, ser fermento de paz, diálogo y armonía".

"Regresa al continente que lo vio servir durante más de veinte años, primero como misionero y luego como obispo", destacó Parolin en referencia a Perú, en declaraciones difundidas por el Vaticano.