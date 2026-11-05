Tenía una condena sin cárcel, pero siguió robando bicis y motos: ahora irá preso casi 5 años

El ladrón, identificado como Maximiliano Ezequiel Hernández, reconoció su responsabilidad en cuatro hechos cometidos en la capital provincial y aceptó cumplir una pena unificada.

Un delincuente fue condenado a una pena unificada de 4 años y 6 meses de prisión efectiva por cometer múltiples robos en la ciudad de Neuquén , los cuales incluyen bicicletas, motos y otros objetos de valor. Los mismos los perpetró mientras se encontraba bajo una pena condicional previa .

La asistente letrada Agustina Wouterlood presentó un acuerdo pleno mediante el cual Maximiliano Ezequiel Hernández reconoció su responsabilidad en cuatro hechos cometidos en la capital provincial y aceptó cumplir la pena unificada .

Durante la audiencia, la funcionaria de la fiscalía detalló los alcances del acuerdo que comprendió cuatro legajos por delitos contra la propiedad.

Como consecuencia de las nuevas condenas y por haber cometido los hechos mientras se encontraba bajo una pena condicional previa, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación de una suspensión de la pena dictada en mayo de 2025 y la unificación de las condenas en 4 años y 6 meses de prisión efectiva.

El juez de garantías Luis Giorgetti, quien estuvo a cargo de la audiencia, homologó el acuerdo en todos sus términos. De esta forma, el magistrado declaró a Hernández culpable por los delitos de hurto agravado por escalamiento, hurto simple, encubrimiento calificado por la habitualidad (dos hechos) y robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.

Finalmente, Giorgetti revocó la condicionalidad de una pena anterior de 3 años e impuso la pena única de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Ante la renuncia de las partes a los plazos procesales de impugnación, el magistrado ordenó que el condenado quede detenido de manera inmediata para comenzar a cumplir la pena.

Los robos que el delincuente reconoció

De acuerdo a la teoría del caso presentada por Wouterlood, Hernández cometió varios hechos de diferentes modalidades entre 2025 y 2026, todos en la ciudad de Neuquén.

El primero fue el 12 de octubre de 2025 cuando forzó el candado de una bicicleta estacionada en el predio de un hipermercado y se dio a la fuga, siendo detenido por personal policial, con el rodado y a pocas cuadras.

Por su parte, el segundo fue el 25 de junio de 2026 cuando, en un allanamiento en su domicilio del barrio Alto Godoy, se le secuestraron elementos que habían sido robados del interior de una camioneta estacionada en la vía pública y una motocicleta Honda Tornado 300 que registraba pedido de secuestro por un robo a mano armada cometido en mayo del mismo año.

Imagen ilustrativa.

El tercero, en tanto, ocurrió el 27 de julio de 2026 cuando trepó las rejas perimetrales de la sede de la empresa CALF (en Mitre y Bahía Blanca) y sustrajo una bicicleta del interior del predio.

Finalmente, el cuarto hecho fue el 15 de octubre de 2026 al ingresar a un aula de una escuela primaria del centro de la ciudad, donde sustrajo una mochila con pertenencias de una docente y escapó saltando el cerco del establecimiento.

Como parte del acuerdo, la fiscalía también solicitó el sobreseimiento en otros dos hechos por la aplicación del beneficio de la duda ya que no se pudo acreditar la autoría: un hurto en un local comercial de la zona céntrica y un daño mientras cumplía una detención domiciliaria.