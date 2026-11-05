El insólito intento de robo que sufrió Nicolás Otamendi

Ocurrió en la llegada de River a Mar del Plata, donde este jueves enfrentará al durísimo Aldosivi, ya descendido.

La llegada de River a Mar del Plata tuvo un episodio inesperado y Nicolás Otamendi fue protagonista de una escena que rápidamente se viralizó. Mientras el plantel compartía un momento con los hinchas en la puerta del hotel, una persona intentó sacarle la gorra de un tirón. El defensor reaccionó a tiempo, sujetó la prenda y evitó que se la llevaran.

El hecho ocurrió este miércoles, durante el recibimiento que los simpatizantes le organizaron al equipo en la previa del encuentro frente a Aldosivi , correspondiente a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura . Los futbolistas se acercaron a la gente para firmar camisetas, sacarse fotografías y devolver parte del afecto recibido.

Otamendi fue uno de los que más se acercó a los fanáticos. Incluso superó las vallas de seguridad para estar más cerca de quienes esperaban al plantel. En medio de ese intercambio, mientras posaba para una foto con una hincha, apareció una mano desde atrás que intentó llevarse su gorra.

El campeón del mundo tuvo buenos reflejos: presionó la visera contra su cabeza y, cuando advirtió lo que sucedía, se dio vuelta para identificar al responsable. La secuencia quedó registrada por las cámaras de TyC Sports, que transmitían en vivo desde el lugar.

⚪ ¡LE QUISIERON SACAR LA GORRA A OTAMENDI!En la llegada de River a Mar del Plata, el defensor Millonario vivió este particular momento. ️ @juancortese https://t.co/wdHeztAIOn — TyC Sports (@TyCSports) November 5, 2026

Pese al momento incómodo, el defensor no protagonizó ningún incidente y continuó con el contacto con los simpatizantes. La situación quedó como una de las imágenes más curiosas del recibimiento riverplatense en la ciudad balnearia.

Un presente que no alcanza con la chapa

El episodio tuvo como protagonista a un futbolista que llegó a River con una trayectoria internacional enorme, pero cuyo rendimiento viene siendo motivo de discusión. La jerarquía y los antecedentes de Otamendi no alcanzan para tapar las dudas que genera su nivel actual.

El defensor arrastra actuaciones irregulares y errores que alimentaron las críticas de los hinchas. En un equipo que viene de perder el Superclásico ante Boca y atraviesa un momento futbolístico complicado, la experiencia de sus referentes debería traducirse en respuestas dentro de la cancha.

River necesita mucho más que nombres importantes y currículums destacados. Necesita solidez, concentración y rendimiento, especialmente en una defensa que quedó expuesta en varios pasajes de la temporada.

La escena de Mar del Plata mostró a Otamendi predispuesto a compartir un momento con la gente y con reflejos suficientes para conservar su gorra. Pero el desafío verdaderamente importante está en otro lado: recuperar un nivel que esté a la altura de las expectativas que genera vestir la camiseta de River.

El Millonario visitará a Aldosivi este jueves desde las 15 en el estadio José María Minella. Será una nueva oportunidad para intentar cerrar la fase regular con una victoria y cambiar, al menos en parte, la imagen que dejó la derrota ante Boca.

Mientras tanto, el intento de robo quedó registrado en video y sumó una anécdota inesperada a la llegada del plantel. Para Otamendi, el objetivo deportivo sigue siendo bastante más exigente que cuidar una gorra: volver a demostrar dentro del campo por qué River apostó por él.