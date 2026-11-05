Quién era Alan Jones, la leyenda de Fórmula 1 que murió a sus 80 años: el año que ganó en Argentina y fue campeón

El expiloto brilló con su etapa en Williams, fue campeón mundial y logró ganar en Argentina. El motivo de su muerte.

El mundo de la Fórmula 1 recibió una estremecedora noticia este jueves , a tan solo un día el inicio del Gran Premio de Brasil: murió Alan Jones, una leyenda de la máxima categoría del automovilismo, a sus 80 años.

La noticia fue confirmada este jueves, apenas tres días después de haber cumplido esa edad. "Nos entristece profundamente saber del fallecimiento del Campeón Mundial Alan Jones" , comenzó diciendo la cuenta oficial de la F1 en su cuenta de X.

Luego, recordó sobre su carrera: "«Jonesy» hizo su primera entrada en F1 en el Gran Premio de España de 1975 con el equipo Hesketh antes de reclamar famosamente el título en 1980 junto a Frank Williams en su equipo epónimo. Un feroz corredor y espíritu competitivo Descanse en paz".

Su destacada trayectoria

No se trata de un piloto más, sino que fue una figura histórica para el deporte automotor: obtuvo 12 victorias en la F1, supo ganar en Argentina en 1980 en lo que fue el debut en esa temporada. A su vez, en ese año logró ganar en Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, y obtuvo podios en Brasil, Bélgica, Alemania, Australia e Italia, resultados que lo terminaron consagrando como campeón del mundo en una disputa que le ganó al histórico Nelson Piquet.

Ese logro lo convirtió en el segundo australiano en la historia en conquistar el título de la categoría (el anterior, Sir Jack Brabham). De esta manera, también se colocó como el primer campeón mundial con la escudería Williams.

El mensaje de su familia confirmando la muerte

Amanda Buter-Davis, esposa del expiloto, envió un comunicado a través del medio Motorsport Australia. "Estamos extremadamente tristes de anunciar el fallecimiento de nuestro amado Alan, quien falleció el 5 de noviembre tras una breve enfermedad", dijo y agregó: "Será profundamente extrañado y recordado con cariño por sus seres más cercanos, así como por los muchos aficionados cuyo apoyo siempre agradeció. Alan dedicó su vida al automovilismo, construyendo un legado que perdurará a través de las incontables personas que tocó en el camino".

Por otra parte, cerró: "A través de sus logros, pasión e inconfundible carácter, tanto dentro como fuera de la pista, Alan dejó una huella imborrable en el deporte, tanto a nivel nacional como en todo el globo. Como familia, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que formaron parte del viaje de Alan por los muchos años de amistad, amor y apoyo".